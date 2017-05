Carlos Slim en una noche de fiesta y tango con Sting por Argentina

Lejos de cualquier asunto relacionado con los negocios, Carlos Slim se tomó un tiempo para compartir una velada entre amigos. En un encuentro casual, con actitud relajada y también sonriente, el multimillonario mexicano se reunió con el músico Sting y su esposa Trudie Styler, para disfrutar un show de tango en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Cuidando la formalidad que lo distingue, el empresario hizo de esta noche un suceso extraordinario, pues muy pocas veces aparece bajo los reflectores en eventos casuales como el de esta ocasión.

VER GALERÍA

En medio de la velada, que discurrió en un ambiente íntimo, Slim sostuvo una charla con sus amigos. En varios momentos se les observa atentos en la conversación. Trudie permanece a un costado del magnate, quien la toma ligeramente por la cintura, en un gesto de amabilidad y camaradería. En otro instante, el intérprete de clásicos como Fields Of Gold o We’ll Be Together estrecha la mano de su distinguido interlocutor, quien incluso se tomó un tiempo para posar frente a la lente de algunos fotógrafos que no querían perder de vista este momento.

Por supuesto, la reunión fue más que una convivencia entre amigos. La inspiración llevó a Sting y a su esposa Trudie a tomar la pista de baile para dejarse seducir por la rítmica del tango. Ahí mismo, dieron prueba de su gran amor al besarse en más de una ocasión, para así sellar esa espectacular noche por la ciudad de Buenos Aires. Aunque a Slim no se le vio bailando, el gesto amable que lo caracteriza fue aquél rasgo que acaparó desde el primer momento. Después de todo, él es un hombre que ha sabido consolidar fuertes relaciones y una vez más logró mostrar una de sus tantas facetas como persona, quizá, una de las menos visibles.

VER GALERÍA

Estos días, el empresario se encuentra de visita por Argentina, en donde ha participado en la Fundación Círculo de Montevideo, celebrada en la ciudad de Buenos Aires. En la cena realizada por la Fundación, se reunió también con el ex presidente de Brasil; Fernando Henrique Cardoso y el ex mandatario chileno Ricardo Lagos, entre otras figuras. Lo que no pasó por alto fue la llegada de la actriz y cantante Nacha Guevara, quien además de interpretar el tema No Llores Por Mi Argentina, charló por largo rato con los expresidentes y, sobre todo, con Carlos Slim, según reporta el diario argentino, El Clarín.

Emilio Azcárraga y Carlos Slim como pocas veces se les ve, ¡de fiesta!

El día en el que Carlos Slim ‘knockeó’ a Sylvester Stallone

Hace algunos días, Slim, quien es considerado uno de los hombres más ricos del mundo, hizo otra extraordinaria aparición, aquella ocasión fue en el festejo por el 40 aniversario de la agencia de su amigo, Carlos Alazraki. En aquél evento, el magnate coincidió con Emilio Azcárraga y hasta con su yerno, Arturo Elías Ayub.

VER GALERÍA