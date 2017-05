Kylie Jenner puso pausa al maquilla y las selfies por una buena causa

Cuando Kylie Jenner se da un descanso de las cámaras, los realities, su empresa de maquillaje y sus múltiples compromisos sociales, le gusta abrir su corazón y llevarle una sonrisa sobre todo a los más pequeños, a los niños. Esta vez la estrella de Keeping up with the Kardashians hizo una visita muy especial a América del Sur para poner su granito de arena para una gran causa que alegró mucho a sus seguidores.

La más pequeña de la familia Kardashian viajó hasta Perú con su mamá Kris Jenner para conocer a un grupo de niños que nacieron con la condición de paladar hendido, la cual dificulta la manera de comer, de respirar y de hablar. Ahí conocieron la historia de todos estos pequeños quienes se han tenido que someter a dolorosas cirugías y por esta razón Kylie hizo una donación por casi 1 millón de dólares (19 millones de pesos mexicanos) para la asociación Smile Train que se dedica a ofrecer capacitación a médicos, financiamiento y recursos para las familias para realizar cirugías.

La socialité de 19 años desarrolló un gran vínculo emocional con una adorable bebé llamada Mia con quien estuvo jugando y abrazando, esta pequeña recientemente tuvo una cirugía para reconstruir su labio superior. Vestida con un look deportivo, usando un crop top negro combinado con unos leggings y una chamarra holgada del mismo color Kylie lucía muy conmovida. Desde el momento en que las fotos se dieron a conocer, todos sus fanáticos aplaudieron su noble acción y la felicitaron por su tan conmovedora obra.

Además de visitar el hospital en Lima y convivir con algunas de las familias de los pequeños, Kylie y Kris también pasearon por las calles de la ciudad en donde lograron conocer un poco más acerca de la cultura de este increíble país. Kylie incluso tuvo un divertido acercamiento con un animalito típico de esta zona del continente. Las empresarias conocieron a unas habitantes de Cusco quienes eran acompañadas por una simpática llama y una cabra con su cría. La reina del maquillaje se acercó a acariciar a los animalitos e incluso se tomó varias selfies con su nueva amiga.

Sin embargo no todo fueron risas y altruismo durante este viaje, debido a que Cusco está a más de 11 mil pies de altura por arriba del nivel del mar, Kylie sufrió el famoso malestar de las cimas por lo que tuvo que recibir atención médica y oxígeno de un tanque. La socialité lo tomó con humor y compartió varios videos de su situación en Snapchat, en donde se le veía a ella respirando lentamente con una máscara.