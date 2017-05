'Tyga, who?' Kylie Jenner se da una nueva oportunidad en el amor La menor de las Jenner se ha dejado ver cariñosa y muy ilusionada al lado del rapero Travis Scott

Kylie cambió de intérprete, pero no de generó. A sólo unas semanas de haberse hecho pública la ruptura de Kylie y Tyga, la menor de las Jenner vuelve a apostar por el amor y no van a creer dónde lo encontró. Después de más de tres años de relación intermitente con el ex de Blac Chyna, la empresaria está nuevamente enamorada y, sí, otra vez de un rapero.

Todo parece indicar que la hija de Kris Jenner lo que le enamora son las rimas de estos artistas. El nuevo dueño del corazón de Kylie es el rapero Travis Scott con quien ya no oculta su amor. La ilusión ha vuelto a tocar su puerta y emocionada ella la ha dejado entrar convirtiendo a esta relación en la más sonada de la temporada.

Aunque no se sabe cuándo comenzó el coqueteo, lo cierto es que esta vez, Kylie sólo esperó a que la noticia de su regreso a la soltería se hiciera pública para comenzar a salir con el rapero, con quien ya se ha dejado ver cariñosa en público. La primera ocasión que se les vio fue en el Festival de Coachella, desde entonces no se han separado.

En tiempo récord, la nueva pareja ha comenzado a crear un sinfín de recuerdos. Los vimos disfrutando de un partido de baloncesto, de compras y en algunas fiestas. No cabe duda, el amor está de vuelta en la vida de la empresaria cosmética.

Si cuando fueron descubiertos disfrutando de una tarde de baloncesto, se mostraron un tanto discretos, hace un par de días fueron captados por las calles de Miami muy cariñosos. Los novios ya no temen caminar abrazos y hasta intercambiar miradas románticas. Se sabe que el pasado 20 de abril, Kylie asistió como la novia oficial en la fiesta de cumpleaños del rapero.

También se dejaron ver divertidos durante la Met Gala, donde la hermana mayor de Kylie, Kendall, también dio la nota al mostrarse muy cariñosa y cómplice con otro rapero, ASAP Rocky. Al parecer, las Kardashian-Jenner tienen una tendencia muy marcada por los interpretes de la música de rap, además del esposo de Kim, Kanye West, en el pasado Khloé también salió con French Montana, ¿curioso, no?