¡Súper tierna! Las pistas que demuestran que Harper Beckham es la 'mini-me' de Victoria

La más pequeña niña de la familia Beckham, Harper, está creciendo en la manera más rápida y lo mejor de todo es que está dejando varias pistas de que está siguiendo muy de cerca los pasos de su fashionista madre en el proceso. En varias ocasiones Victoria ha compartido imágenes de su mini – me quien la acompaña a todos lados, sin embargo esta vez fue David quién compartió una fotografía de su hija posando frente al espejo.

VER GALERÍA

En la instantánea se puede ver a Harper con un estiloso vestido amarillo claro y modelando un sombrero con luces. La pequeña de la casa parece haber aprendido esta actitud directamente de su madre quien constantemente se prueba sus mejores outfits frente al espejo. David quien parece siempre derretirse en amor por Harper tituló la foto como “Tiempo de usar un sombrero fancy”, logrando que la imagen recibiera más de 500 mil likes a las pocas horas de haberla compartido.

La semana pasada, fue Victoria quien compartió una adorable foto de “su mejor amiga” como la ha llamado en varias ocasiones. En esta, salen mamá de hija en la misma posición soplando un beso de forma muy cariñosa. Este gesto lo hicieron para felicitar a David en el día de su cumpleaños. La niña de cinco años sale peinada con dos trencitas largas, las cuales ya son sus favoritas para salir a todos lados a los que va y usando un vestidito blanco. Victoria por su lado traía puesta una falda larga rosa y una camisa de rayas.

Una publicación compartida de Victoria Beckham (@victoriabeckham) el 17 de Abr de 2017 a la(s) 9:43 PDT

Además de que su gusto por la moda se empieza a revelar, la simpática chiquita ha demostrado que trae el ritmo en las venas y que no es nada tímida a la hora de cantar. Prueba de esto fue el video que compartió la ex Spice Girl en su cumpleaños, en donde aparece Harper cantando a capella la canción de Happy Birthday mientras lleva el ritmo con sus dedos marcando el compás.

David Beckham, las mil y un sorpresas de su familia por el día de su cumpleaños

Victoria Beckham conquista el Palacio de Buckingham​

Y la dulce Harper no es la única de la familia en estar siendo influenciada por sus padres, ya que su hermano mayor Cruz de 12 años ya cada vez se parece más a su papá, quien seguramente es su ejemplo a seguir. Los dos han subido en sus respectivas cuentas de Instagram estas fotos las cuales son muy similares entre ellas, en las que salen posando en una selfie usando el mismo sombrerito gris. Por si esto fuera poco, padre e hijo se encuentran tomando clases de boxeo juntos, en donde se les ve gozando de un tiempo de mucha diversión. Hace unos días el orgulloso papá compartió un video en donde se les ve a los dos en medio del ring en plena pelea, obvio ambos usando su estiloso sombrerito, David en rojo y Cruz en Blanco. El ex futbolista escribió junto al clip un texto que decía “Boxeo matutino con el pequeño hombrecito… me atrapó con su jab derecho… Divertidos momentos @CruzBeckham”, así que además de parecerse físicamente, los dos ya comparten los mismos gustos.

VER GALERÍA