Conrad, el hermano más ‘rebelde’ de Paris Hilton, protagoniza nuevo episodio con la policía El joven de 23 años fue arrestado el pasado fin de semana por robar un auto y violar la orden de restricción que tenía con su ex

Mientras sus hermanas mayores Paris y Nicky Hilton tiene un panorama de paz en sus vidas; Paris con su recién estrenado romance con el actor Chris Zylka y Nicky con su faceta de mamá, la situación de Conrad, el menor de los hermanos es completamente diferente. El apellido Hilton ha acaparado los titulares estos días por el arresto del joven de 23 años, quien fue detenido en Los Ángeles por violar la orden de restricción que había ordenado su exnovia Hunter Daily Salomon.

De acuerdo con información de TMZ, este no es el único delito por el que el menor de los Hilton continúa en prisión, se sabe en su intento por acercarse a su ex, el joven robó el automóvil del abuelo de Hunter, Rick Salomon. Según quedó registrado en el reporte policíaco, el fin de semana pasado, el joven intentó entrar, cerca de las 4 de la madrugada, a casa de su ex, quien es hija de la actriz y cantante Elizabeth Daily.

El joven continúa en calidad detenido bajo los cargo de robo de automóvil y desacato en la orden de restricción que su ex interpuso en su contra. El juez fijó una fianza de casi 59 mil dólares para poder recobrar la libertad, será cuestión de tiempo para que los abogados tomen la situación en sus manos y el menor de los Hilton salga de prisión.

Al parecer, tras la racha de rebeldía que protagonizó Paris hace algunos años, cuando también se vio envuelta en problemas legales, Conrad toma su lugar como el Hilton más polémico. Recordemos que esta no es la primera vez que el joven es arrestado, en 2015, luego de terminar su relación con Hunter, fue detenido cuando intentó acercarse a ella.

Pero su lista de ingresos a prisión no termina ahí, en ese mismo año, Conrad fue detenido luego de fumar marihuana en un vuelo de Londres a Los Ángeles. En aquel incidente se declaró culpable y fue sentenciado a tres años de libertad condicional y 750 horas de servicio comunitario.

