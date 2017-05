La joven y nueva conquista de Kourtney Kardashian

Los rumores en cuanto al estatus sentimental de la mayor de las Kardashian, cada vez cobran mas fuerza. En los últimos meses, Kourtney se ha dejado ver en diferentes ocasiones cerca del ex boxeador Younes Bedjima, con quien se le ha relacionado, dando paso a la especulación sobre un posible amorío. Al parecer, este apuesto joven es el candidato número uno en la lista de Kourt, por lo que es muy probable que entre los dos exista algo más que una simple amistad.

El medio americano, E! News obtuvo información de fuentes cercanas a los fashionistas y ha confirmado que este par de tórtolos se ha frecuentado constantemente desde el día que se conocieron durante la Semana de Moda en París. “Kourtney y Younes han salido en diferentes ocasiones durante las ultimas semanas. Han sido encuentros muy casuales, pero han llegado a conocerse mejor y la están pasando muy bien.” aseguró una fuente cercana a Bendjima.

Y aunque al parecer, todavía no llegan a nada serio, Younes ha estado presente en momentos difíciles para la socialité, ya que el octubre pasado el ex boxeador se encontraba junto a ella la aterradora noche en que su hermana Kim fue asaltada en París. “Él fue de mucha ayuda y le brindó todo su apoyo durante este tiempo”, agregó la fuente de E! News, confirmando que ambos han sido muy cercanos desde ese entonces.

Al parecer, Kourtney se encuentra tranquila y feliz con el camino que ha tomado su relación, ya que la fuente también aseguró que la Kardashian aprovecha las ocasiones en la que sus hijos se encuentran fuera para encontrarse con Younes. Hasta el momento se les ha visto paseando por diferentes lugares de Hollywood, visitando galerías de arte y almorzando en diferentes restaurantes como el Zinque, donde una segunda fuente afirmó, ambos se encontraban tomados de la mano.

Al parecer, todo marcha viento en popa para Kourtney y él, sin embargo existe un problema externo que podría romper con la armonía de estos dos tórtolos y su nombre es Scott Disick. Según fue revelado, el ex de la Kardashian, con quien mantuvo una relación por 9 años, no se encuentra feliz con el inicio de este amorío, pues Bendjima no es de su agrado. “Kourtney ha intentado advertirle sobre posibles fotografías de sus recientes encuentros, pero Scott no tolera verla con otros hombres, en especial si es Younes.” comentó la fuente de E!

Otra fuente cercana a Disick reitero esta historia, afirmando que estén juntos o no, Scott siempre arderá en celos cuando se trate de ver a Kourtney con alguien más, pues él siempre la amará sin importar su estatus como pareja.

Los padres de Penelope, Mason y Reign, terminaron su relación en el año 2015, sin embargo se han mantenido cerca desde entonces por el bien de sus pequeños. La fuente cercana a Scott aseguró que el ex de la Kardashian ha tenido algunas citas casuales con diferentes mujeres, pero que por ahora no se concentra en nada serio, pues prefiere disfrutar de sus amistades mantendiendo el título de alma de la fiesta que siempre lo ha representado.