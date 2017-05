Jacqueline Bracamontes habla de la razón por la que su esposo todavía no lee todo su libro

El tiempo fue el mejor aliado para Jacqueline Bracamontes, quien luego de un gran esfuerzo, pudo hacer realidad el sueño de publicar su libro titulado La Pasarela de Mi Vida. A través de esas páginas hace diversas revelaciones ligadas a su vida amorosa, su familia y otros aspectos que, sin duda, eran desconocidos por cualquier persona fuera de los círculos cercanos de la también actriz. Esta nueva aventura la vivió inmersa en sus múltiples facetas, una de ellas, la de mujer casada y madre de familia. Aunque Martín Fuentes, su esposo, fue su apoyo incondicional durante la creación de este libro, él hasta el momento, todavía no consigue repasar, de principio a fin, cada una de las confesiones hechas por ella.

VER GALERÍA

De manera sincera, Jacky ha contado como han sido todos estos días, en los que su obra literaria por fin ha podido llegar a manos de tantas personas, en especial, a las de Martín. “Confieso que no lo ha leído todo. Se salta partes”, declaró la actriz en una entrevista concedida a la revista People, espacio en el que también decidió ahondar en este detalle. “Si él hubiera escrito un libro, me encantaría leer de su infancia y de su familia, pero cuando llega la parte de las mujeres me lo saltaría. No me gustaría saberlo”, dijo con plena seguridad.

Y no es para menos, a través de estas páginas, Jacky hizo confesiones que nunca antes habían salido a la luz, una de ellas, el romance que años atrás mantuvo con el galán de telenovelas, William Levy. Aunque aquello nunca prosperó, le sirvió para darse cuenta de lo que realmente quería. Además habló de otras relaciones que vivió en el pasado, como la que tuvo con el actor Valentino Lanús y el desenlace de la misma.

VER GALERÍA

Ente otras cosas, la ex reina de belleza se siente orgullosa por consolidar este proyecto, aunque reconoce que todavía hay muchas cosas que le costó trabajo abordar, entre ellas, los momentos difíciles en su matrimonio y el terrible fallecimiento de uno de sus hijos a poco tiempo de haber nacido. “Fue muy duro. Cada vez que leo esa parte del libro, lloro. Ha sido una terapia para mí… Ese momento, no sabía cómo estaban las cosas, estaba medio sedada. Definitivamente, eso es lo más duro que he vivido”, dijo con plena seguridad en la entrevista con Primer Impacto, dejando claro que todo lo demás es menor en comparación con esa experiencia que la marcó para siempre.

Jacqueline Bracamontes habla por primera vez de cuando salió con William Levy hace algunos años

Martín Fuentes, el compañero perfecto de juegos de sus dos 'princesas'

Aunque hoy vive felizmente enamorada de Martín Fuentes, Jacky decidió hablar de algunas cosas complejas que ha vivido en su matrimonio. Retomar todas esas experiencias no fue del todo sencillo, pero finalmente, lo consiguió. “No fue fácil contarlo. Redacté varias veces ese párrafo, por miedo a dar una declaración equivocada”. De paso, agregó que durante ese tiempo también acudió a terapia. Así dejó claro que ambos, como marido y mujer, han sabido superar todos esos obstáculos que en algún momento se pusieron de frente.

VER GALERÍA