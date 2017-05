David Beckham, las mil y un sorpresas de su familia por el día de su cumpleaños

Fue un día extraordinario, lleno de felicitaciones y muestras de cariño. David Beckham tuvo la mejor celebración de cumpleaños rodeado de su familia y no pudo contener la emoción. El ex futbolista, quien ya tiene 42 años, recibió lindos mensajes de sus adorados hijos y, por supuesto, de su amada esposa, Victoria Beckham. Han sido días maravillosos para él y este es otro de los momentos más significativos en su vida, el cual no pudo dejar de compartir con todos sus fanáticos, que desde todos los lugares del mundo hicieron de este día algo único.

Las primeras en arrancar los festejos para el astro del futbol fueron Victoria y Harper, la hija más pequeña del matrimonio. A través de sus redes sociales, la también diseñadora de modas compartió una tierna foto en donde aparecen las dos mandando besos, y claro, no pudo faltar la conmovedora dedicatoria. “¡Feliz cumpleaños papá, de tus dos chicas favoritas! Te amamos mucho. Besos de mamá y Harper”, se puede leer en esta publicación.

Horas después, llegó la especial sorpresa que Victoria tenía preparada; un pequeño pastel de cumpleaños con una velita, para quien ha sido su fiel compañero desde hace casi dos décadas. “¡Feliz cumpleaños @davidbeckham, todos te amamos mucho #díaespecial!”. En la imagen aparece David, sonriente, como si estuviera listo para apagar la velita, no sin antes posar para esa foto que ha recibido miles de likes.

Pero eso no es todo, porque además, Cruz, Romeo y Brooklyn, felicitaron a su papá de una forma muy especial y cada uno publicó mensajes para él. Cruz reveló una foto junto a David, abrazados en una tierna selfie. “Querido papá, feliz cumpleaños. ¡Espero que tengas un día sorprendente!, eres el mejor papá del mundo”. Romeo hizo lo mismo y mostró en su Instagram una imagen en la que el también modelo aparece de espaldas, mientras abraza a su hijo. “Feliz cumpleaños al mejor y más cool de los papás. Espero tengas un buen día. Te amo mucho”. Brooklyn fue más concreto, pero no menos emotivo. “Feliz cumpleaños. Te amo mucho”.

Y como buen rey de la casa, David recibió muchos regalos y, para prueba, una linda fotografía en blanco y negro que él mismo publicó en sus redes sociales. En la postal aparecen Brooklyn, Cruz, Romeo y Harper, sonrientes posando junto a su papá, quien está feliz por todos los regalos que hay sobre la mesa y los lindos globos que decoran la habitación.

