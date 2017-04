¡Sí lo hizo! Scott Disick confiesa que le pidió matrimonio a Kourtney Kardshian 'El Lord' confesó que hace un año, durante un viaje familiar a Aspen, le entregó un anillo a la madre de sus hijos, ¿en qué terminó todo?

Lo ha dicho abiertamente, ella el amor de su vida. Independientemente de los errores del pasado, Scott Disick tiene muy claro que Kourtney Kardashian es la mujer con la que quiere compartir sus días y aunque nunca se hizo público, Kim y Khloé no son las única que han recibido un anillo de compromiso. Aunque la historia no llegó al altar, El Lord aseguró que agotó todas las posibilidades para reconciliarse con la mamá de sus hijos, incluso el pidió matrimonio.

Durante un adelanto del próximo capítulo de la nueva temporada de Kepping Up With The Kardashians, Scott les confesó a Kim y Khloé que hace unos meses compró un anillo de compromiso para pedir la mano de Kourt.

Según contó Scott la sorpresa fue durante las vacaciones que la familia realizó a Aspen, en 2015. Luego de que él y Kourtney decidieran permanecer con sus hijos unos días en solitario en aquel helado destino. Fue justo en aquel momento en el que las cosas entre él y Kourt marchaban muy bien con miras a una reconciliación; sin embargo, la empresaria dijo no.

“Hace un año sentí que había un punto en el que ni siquiera nos hablábamos, así que dije ‘esto se siente bien’”, comentó. Durante la conversación, Khloé le pregunta a Scott sí Kourtney se enteró de la existencia del anillo, suponiendo que la pieza era una que El Lord compró hace años, antes de que naciera su primogénito, Mason.

Kim, quien fue la cómplice de Scott, dejó a su hermanas sorprendidas al revelarle que este era un nuevo anillo de compromiso, uno que él eligió con mucha emoción para la madre de sus hijos. “Este era uno realmente lindo, un anillo de Lorraine Schwartz y luego él lo regresó”, le explicó Kim a Khloé.

Scott les platicó que tras pedirle matrimonio y escuchar la respuesta de Kourtney, quien está cómoda con la relación de padres que mantienen ahora, decidió, en acuerdo con ella no revelarle a nadie la existencia de esta propuesta. “En realidad no creo que le hayamos dicho a nadie. De alguna forma fue lindo y luego simplemente nos asustamos por los medios y dijimos ‘dejemos el anillo a un lado y hablaremos de eso otro día’. Nunca más hablamos de ello”.