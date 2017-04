¿Cuál rivalidad? Bella de Gigi Hadid: 'Es mi mejor amiga y la amo de aquí hasta la muerte'

Bella Hadid se ha logrado posicionar como una de las modelos más famosas en los últimos meses, un trabajo que sin duda tiene mucha presión y puede ser algo aterrador. Sin embargo la modelo de 20 años es muy afortunada al contar con una gran aliada en este medio, su hermana mayor, Gigi Hadid a quien recurre cuando se ve necesitada de algún consejo de la industria de la moda.

“Gigi es mi mejor amiga y la amo de aquí hasta la muerte”, Bella hizo está confesión para Hello! Durante el lanzamiento de la mueva mascara de Dior Pump’n’Volume de la cual es embajadora, “es increíble poder llamarla y no hablar con ella del trabajo – o hablar de trabajo.” A pesar de que en varias ocasiones han surgidos rumores en las redes sociales sobre que existe una rivalidad entre las hermanas, Bella ha callado esos rumores explicando que no pueden estar más lejos de la realidad sobre su relación.

Ambas se consideran confidentes la una de la otra, “Gigi ha pasado por todo por lo que yo estoy pasando ahora porque ella ha estado en esta industria más tiempo del que yo he estado. Recibir consejos de ella es excelente” declara Bella sobre su hermana quien en el 2011 firmó su contrato como modelo. “Gigi es increíble. La amo. Si alguna vez me siento triste ella llega para levantarme el ánimo” continua la modelo.

A pesar de su amistad tan cercana, las hermanas Hadid tienen sus discusiones como sucede en cualquier familia, además Gigi le lleva a Bella solo dos años de diferencia por lo que ambas pasan por situaciones similares. “Gigi lo va a negar por completo pero voy a su casa y ella tiene todas mis cosas” continúa en la entrevista “a veces me doy cuenta de que yo fui la que dejé cosas en su casa y me siento mal por haberle gritado. Sin embargo siempre terminamos compartiendo nuestra ropa”. A pesar de tener gustos similares, Bella admite que sus elecciones de outfits pueden variar drásticamente. “Cuando éramos pequeñas, Gigi siempre usaba ropa con mucho color u muchas flores. Era en definitiva nuestra ‘chica Malibú’. Yo en cambio siempre he usado cosas más obscuras y de piel, y creo que seguimos siendo así. El único color que yo uso es el rojo, es mi color favorito.”

La embajadora de Dior continuó contando lo importante que es para ella mantener cerca a sus amigos y a su familia, “Es difícil. Me gusta tener alrededor a gente que me conoce desde que era una niña porque a ellos no les importa lo que hago o quien soy. He aprendido a tener cerca a la gente que quiero y a no tomarme las cosas personales para así vivir mi vida de la mejor forma que puedo.”