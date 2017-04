¡Cumpleaños con su ex! Scott, el invitado más especial en el cumpleaños de Kourtney Kardashian Para su cumpleaños número 38, la empresaria quiso compartir con el papá de sus hijos a quien convirtió en su compañero de juegos favorito

Su relación es única y nada está escrito. Después de asegurar en la última temporada de Kepping up with the Kardashians que la relación con Scott Disick, padre de sus tres hijos, había terminado definitivamente, Kourtney Kardashian vuelve a da clases de cordialidad entre ex y quiso que El Lord se convirtiera en pieza clave de su festejo de cumpleaños.

Para celebrar sus 38 años, la mayor de las Kardashian eligió celebrarlo con sus hijos y su ex en el lugar más feliz del mundo. Con Disneyland como telón de fondo, Kourtney y Scott disfrutaron como niños dejando atrás los malos entendidos que los llevó a terminar su relación de más de 9 años.

Ni en sus años más felices, Kourtney y Scott se habían visto tan cómodos juntos. Durante esta aventura entre Mickey y Minnie Mouse, los ex se animaron, no sólo a cuidar a sus hijos y a North West -hija de Kim Kardashian y Kanye West- quien también los acompañó, también decidieron compartir asientos en los juegos mecánicos.

Sonriente y hasta bromista con Scott, Kourtney eligió al neoyorkino como su pareja de aventura y los vimos disfrutar de varias tracciones juntos. A tenor de las imágenes, Kourtney pasó uno de sus cumpleaños más divertidos pues consiguió hacer lo que por muchos años había soñado: disfrutar con toda su familia, incluido Scott.

Además de subirse a los juegos con Disick, Kourtney también hizo un espacio para disfrutar al lado de sus tres hijos: Mason, Penelope y Reign. Aunque ella ha dejado claro que entre sus planes a corto plazo no está volver con Scott, él ha comentado abiertamente que Kourtney era el amor de su vida y no quita el dedo del renglón.

A través de una historia en Instagram, Kourtney compartió una foto de cómo la sorprendieron en s habitación con globos con la legenda Hbd Wifey. Aunque no reveló de quién fue el regalo, es por todos sabido que de cariño Scott le dice así, ¿será que El Lord está tratando de conquistarla?