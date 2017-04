Vanessa Huppenkothen celebra uno más de sus retos, ¡desde la cima del mundo!

No hay obstáculos en la vida de Vanessa Huppenkothen. Para ella, todos son retos cuando se trata de librar batallas y asumir esfuerzos con tal de conquistar el objetivo. Gracias a su temple y carácter, la ex reina de belleza ha logrado llegar muy lejos, y una vez más dio muestra de sus extraordinarias habilidades. Sus fanáticos no podían creer su más reciente hazaña, pero lo logró y dio una grata sorpresa que le mereció una serie de felicitaciones y buenos deseos, ¿qué fue lo que hizo?

A través de sus redes sociales compartió una memorable fotografía del significativo logro que le alegró la vida; Huppenkothen pudo conquistar la cima del Monte Kilimanjaro, ubicado en el país africano de Tanzania y en uno de los puntos más altos del continente. Tras conseguir el anhelado sueño, no dudó en publicar un sentido mensaje para hacer más emotivo este momento. “En la mayoría de las religiones, las montañas no son meros accidentes geográficos...la cima es un lugar misterioso donde, en medio de silencio y soledad, hay un vínculo y comunicación directa con el Creador... en mi experiencia: un lugar de reencuentro y renacimiento. Sentí: poder, fuerza, energía; en una palabra: VIDA…”, señaló.

Pero más allá de todo, colocarse en la cima del mundo fue para ella una experiencia de prueba y fortaleza. “A la montaña no subí por un camino recto y fácil: había curvas, días de subida interminables, frío, viento, rocas, golpes, heridas, lágrimas, mucho dolor físico y también del alma... a pesar de todo, nunca pasó por mi cabeza desertar, y heme aquí, en la cima, cerca del cielo, ¡cerca de Dios!”, dijo con entusiasmo en esta publicación, que ha recibido miles de likes por parte de sus seguidores.

En la imagen aparece la también conductora de televisión sonriente y alzando las manos, en señal de celebración por el triunfo que esta vez logró sumar a su lista de éxitos alcanzados. Para esta prueba se preparó al máximo, física y mentalmente y los resultados fueron impresionantes. Por supuesto, Vanessa no descuida para nada su salud, el ejercicio es parte esencial en su vida y gracias a ello se mantiene en forma. Hace unos días mostró una imagen durante su entrenamiento, en donde aparece con ropa deportiva y hasta unos guantes de boxeo. En esa fotografía dio una pista de otro objetivo que tiene en mente. “Nuevo reto: Everest Base Camp”.

Vanessa es una mujer que ama la aventura. En meses anteriores ha compartido fotos desde la playa, algunas esquiando sobre la nieve y hasta videos en donde confiesa su amor por el weisbord, uno de los deportes acuáticos a los que dedica mucho tiempo. No hay nada que la detenga, pues a la par de su trabajo frente a las cámaras, vivir la vida al máximo es una de sus mayores prioridades.