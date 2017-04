Sienna Miller aclara los rumores: ¿tiene o no un romance con Brad Pitt?

Mientras Brad Pitt se concentra en adaptarse a la vida después del divorcio y a continuar con sus proyectos profesionales, varios rumores lo han relacionado con un par de compañeras de trabajo. Primero fue Kate Hudson, quien lo desmintió apareciendo de lo más enamorada del músico Danny Fujikawa y ahora, se decía que el actor podría haber comenzado algo con Sienna Miller y ella no se ha quedado callada.

Con tajantes declaraciones, la actriz terminó con la idea de que ella y Brad, quien produjo la cinta en la que participa, The Lost City of Z, tienen una relación más allá de la amistad que creció gracias a este proyecto. “Es tonto, ni siquiera lo voy a dignificar dándole una respuesta. Es predecible y tonto”, aseguró la rubia a Page Six durante la premier del filme a la que también acudió el ex de Angelina Jolie.

VER GALERÍA

Ambos desfilaron por la alfombra roja realizada en Los Ángeles, aunque en ningún momento se les vio juntos. ¿Y entonces?, ¿qué fue lo que comenzó los rumores? De acuerdo con HELLO!, unos días antes Sienna y Brad cenaron juntos celebrando el estreno de la película y en ese momento se les vio disfrutando mucho de la compañía el uno del otro.

Sin embargo, parece que el actor y productor no está listo para iniciar una nueva relación y, desde el anuncio de su divorcio con Angelina, se le ha visto enfocado en otras cosas, incluyendo la escultura, actividades que ahora explora en su tiempo libre. A pesar de que se le ve más delgado que de costumbre, fuentes cercanas han dicho que está feliz y tranquilo, deseando lo mejor para su familia.

¿Después del divorcio qué? Brad Pitt y su nuevo pasatiempo de soltero

Brad Pitt, más 'delgado' pero 'feliz', comenta su círculo más cercano

Angelina Jolie y Brad Pitt consiguen un primer acuerdo, su divorcio será confidencial

VER GALERÍA

Por ahora, tanto él, como Jolie se encuentran pensando en el bienestar de sus seis hijos, razón principal para que la ex pareja decidió llevar en total privacidad su divorcio. “Estamos concentrados en la salud de nuestra familia. Seremos más fuertes cuando salgamos de ésta, porque eso es lo que estamos determinados a hacer como familia”, declaró Angelina a Good Morning America en febrero.