Blake Lively y la canción con la que Ryan Reynolds 'musicalizó' el nacimiento de su hija

Durante un juego de “verdad o mentira”, protagonizado por Blake Lively y su íntimo amigo, el diseñador Michael Kors, se revelaron secretos poco conocidos, que causaron sorpresa y sin duda muchas risas entre los fashionistas. Sin embargo, el momento que se llevó el juego, fue cuando la actriz confesó la divertida canción que su famoso esposo, Ryan Reynolds, había elegido para amenizar el labor de parto de una de sus pequeñas, James e Ines.

Las mujeres que han pasado por todo lo que implica dar a luz, sabrán que las contracciones te llevan a pensar en la posibilidad de golpear e insultar a tu marido o cualquiera que se ponga en frente, por lo que quizás encontrar alguna distracción que amenice el rush del momento sea una gran opción. Y ¿qué mejor distractor que la risa? Seguramente esto es lo que pensó el esposo de Lively, cuando eligió una peculiar canción de Marvin Gaye para motivar a su mujer mientras traía a una de sus princesas al mundo.

“Mi esposo puso "Let´s Get It On", mientras yo me encontraba en labor de parto”, leyó de su tarjeta la actriz de 29 años. “Mi doctor comenzó a reír tan fuerte con la canción, que por un momento pensé que dejaría caer a nuestro bebé”, dijo Lively en referencia a la divertida ocurrencia de su esposo.

Blake, fiel seguidora de los diseños de su entrañable amigo, también tuvo la oportunidad de llevarse varias sorpresas con los secretos que el famosos diseñador leyó de sus tarjetas. Por ejemplo, que sus padres lo registaron bajo el nombre de Chooch Anderson, pero él eligió cambiarlo por Michael Kors cuando tenía tan sólo cinco años. “Podrías estar vestida de pies a cabeza de Chooch Anderson”, decía el fashionista entre risas.

Entre otras confesiones, también resaltó que el crush de la infancia de la bella actriz era el cómico David Letterman, y que la madre de Kors fue la primera mujer en probarse como candidata a la NFL en los años 70´s.

Disfruta el juego completo aquí y descubre más secretos de la famosa pareja de amigos: