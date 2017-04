¡Paseos en Yate, shows y las mejores vistas de Miami! Así fueron las increíbles vacaciones familiares de Jacky Bracamontes

Muy divertidos y presumiendo la hermosa familia que han formado juntos, Jacky Bracamontes y su esposo, el empresario Martín Fuentes, han compartido en redes sociales sus últimas vacaciones en la multifacética ciudad de Miami; en donde cada miembro de la familia tuvo su pedacito de felicidad disfrutando de las diferentes actividades que este maravilloso lugar ofrece.

Para empezar, la pareja disfrutó de un relajante paseo en Yate por las costas de Key Bizcayne; la conductora no perdió la oportunidad de inmortalizar el momento, y tomó una divertida foto familiar en la que podemos ver a tres de sus cuatro tesoros posando emocionados, disfrutando de su tiempo de calidad juntos. De igual forma, Jacky aprovechó el paisaje para retratarse con la mujer que más ama en el mundo, su madre que también los acompañaba; dejando claro que la belleza es una herencia familiar, pues ambas lucen radiantes e impecables en la toma. Durante el paseo, todos tuvieron la oportunidad de disfrutar, desde primera fila, de los famosos atardeceres de Florida, que pintan desde los flamantes edificios de la ciudad, hasta las azules costas de las hermosas playas de Miami. Martín captó el momento y presumió sus dotes fotográficos en su cuenta de Instagram.

Al día siguiente, el guapo piloto dejó en cama a sus amadas princesas y aprovechó para salir a primera hora a rodar al estilo "Han Solo" por las costas de Key Bizcayne. En un video, el empresario presume los bellos paisajes citadinos que ofrece el lugar y demuestra su lado más deportista, tras haber recorrido 30 millas en su preciada bicicleta.

Después de una mañana muy productiva, tocaba el turno de las pequeñas, y sus famosos padres no dudaron ni un segundo en darles su momento especial del viaje. Muy consentidas y animadas, las niñas asistieron felices a ver a algunos de sus personajes animados favoritos, en un íncreible show de Disney on Ice. En un inicio, las pequeñas y Jacky disfrutan felices del show de princesas, mientras Martín, no tan emocionado, las graba, poniendo en evidencia el amplio conocimiento que su esposa e hijas tienen sobre las canciones de Disney. Pero en un giro inesperado, el no tan divertido esposo se vuelve el más animado de todos con el inicio del show de Cars. El piloto de la escudería Corsa Ferrari no tuvo ningún reparo en mostrar su amor por los autos y lo demostró a través de un video en su cuenta de Instagram, donde, cual niño chiquito, muestra su emoción ante la aparición del personaje principal de la película; "¡Ahí está el coche de papi!", señala emocionado a una de sus hijas.

Para finalizar el viaje, el empresario, que siempre se ha mostrado fanático de los deportes, tuvo su momento cumbre, al asistir a un partido de uno de sus equipos predilectos, Miami Heat.

Jacky, quien acaba de presentar su libro después de una larga temporada laboral, nos demuestra una vez más el gran trabajo que lleva a cabo para lograr un balance entre su vida profesional y su vida personal. La conductora, que ha demostrado ser una gran empresaria, madre y esposa; siempre encuentra tiempo para poner pausa a sus multiples actividades y disfrutar al lado de sus hijas y su marido.