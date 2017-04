El milagro de Noah, Luisana esposa de Michael Bublé habla de la salud de su hijo

El regreso de Luisana Lopilato a Argentina fue conmovedor. Hoy, la esposa de Michael Bublé parece más tranquila. Por primera vez, rompió el silencio sobre la salud de su pequeño hijo, Noah, quien con sólo tres años libra una batalla contra el cáncer de hígado. Durante una conferencia de prensa, para anunciar el rodaje final de la cinta Los Que Aman, Odian, y que tuvo que suspender por cinco meses tras el diagnóstico de su pequeño, la actriz dijo estar completamente agradecida por las oraciones, las muestras de cariño y los buenos deseos. Sin embargo, fue más allá de lo esperado y habló del tema antes de ser cuestionada.

Con un dejo de seguridad y calma, la también modelo dio detalles de lo que acontece en su vida en este momento y, sin más rodeos, desentrañó lo que todo el mundo quería saber. “Quiero compartir con ustedes que gracias a Dios mi hijo está bien. Por supuesto es un proceso largo, como todos saben, Noah tiene que seguir con controles. Estamos muy felices, tenemos muchas ganas de pensar en el futuro, de ver a nuestros hijos crecer…”, dijo durante su charla con la prensa.

Y aunque no ha sido fácil, Luisana ha podido retomar sus actividades gracias al apoyo que le brindó la producción, que ha permanecido a su lado todo este tiempo. Así, Lopilato fue sincera sobre su actual estado de ánimo y aprovechó para reafirmar sus sinceros agradecimientos. “Es difícil hablar y sepan entender que esto fue muy reciente y todavía sigo un poco sensible con el tema. Pero tampoco quiero dejar de agradecer a mis compañeros… porque no solo creyeron en mí, sino que también me esperaron para poder terminar esta película que amo.”

En medio de esta circunstancia, Luisana valora las grandes lecciones que la vida le ha dado. Sin duda, no es la misma persona y, desde que tuvo el diagnóstico de su hijo, ha cambiado la mirada. “Mi vida es un stop estos cinco meses… cuando te pasan cosas como las que nos pasaron a nosotros, cambia la perspectiva de su vida y de las cosas, pensamientos y los miedos. Valoro mucho ahora la vida, el momento, el hoy.”

Tras la conferencia de prensa, Lopilato continuó con sus agradecimientos, pero ahora lo hizo para todos sus seguidores en redes sociales. “Tengo la necesidad de multiplicar hasta el infinito mi agradecimiento ante tantas expresiones de amor. Desde que llegué a la Argentina no dejo de recibir demostraciones de cariño que me llegan a lo más profundo del corazón. Me siento bendecida y abrazada por la maravillosa energía que recibo a través de los buenos deseos y de las oraciones de tanta gente. Hoy quiero dedicarle un gracias de corazón a cada una de las personas que me dio fuerza cuando más la necesitaba. El amor de la gente es uno de los regalos más maravillosos que me ha dado mi profesión, es por eso que hoy más que nunca quiero decir GRACIAS. Gracias por acompañarme en el dolor, gracias por celebrar mi felicidad, gracias por ser parte de mi vida”, dijo.