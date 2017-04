Elsa Pataky describe su vida de ensueño al lado de Chris Hemsworth

La guapísima española Elsa Pataky y su esposo Chris Hemsworth, han demostrado a lo largo de su relación ser una pareja fuerte y estable que, a pesar de las presiones del mundo del espectáculo, han sabido sacar adelante a una hermosa familia que constantemente genera suspiros en redes sociales. ¿Cuál es su secreto? La famosa se ha mostrado siempre transparente y asegura que haberse mudado a Australia, el país de origen de su esposo, fue una de las decisiones que los ha llevado a vivir una realidad de ensueño.

La felicidad de sus tres hijos, India Rose de 4 años y sus gemelos Tristan y Sasha de tres, fue la principal motivación que los llevó hasta Byron Bay, su actual lugar de residencia. Elsa contó durante una entrevista a People que el largo viaje hasta su nuevo hogar ha valido la pena, ya que les ofreció una vida completamente nueva a sus pequeños, y su marido y ella creen haber tomado la mejor decisión para su desarrollo. “Viven en plena naturaleza, rodeados de animales. Ese era mi sueño cuando era pequeña. Yo crecí en una ciudad, y siempre soñé con vivir rodeada de animales y naturaleza, en algún lugar cerca de la playa. Así que pensé que eso era lo mejor que podría ofrecerle a nuestra familia y nuestros hijos.”

La actriz de 40 y Chris de 33, viven en Australia desde el 2014, y desde entonces, comparten con sus seguidores su nuevo estilo de vida, que incluye paseos por la playa, a sus hijos conviviendo con diferentes animales y hermosos paisajes que acompañan a la feliz pareja que no duda ni un segundo en presumir su amor, que al parecer sólo crece con los años.

La familia tiene una propiedad en Los Ángeles, sin embargo, durante una entrevista para Modern Luxury, Chris aceptó que encontraba sofocante su vida en LA, ya que a pesar de amar su carrera como actor, no le parecía saludable encontrarse rodeado de ese ambiente de manera constante. “Es agradable mantener conversaciones con gente que se encuentra fuera del medio y que no vive y respira ese mundo. Vivíamos hombro a hombro con nuestros vecinos en los suburbios y no era así como queríamos ver crecer a nuestros hijos. Mudarnos a una especie de granja aquí en la costa de Australia ha sido la mejor decisión que pudimos tomar.” Durante otra entrevista con Australia´s Daily Telegraph, el protagonista de Thor aceptó que le es sumamente difícil lidiar con paparazzis y que este fue otro de los motivos por el cual la pareja decidió volver a su tierra natal.