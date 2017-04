Definitivamente comparten los mismos gustos, Bella Hadid y Selena Gomez llevan el mismo pantalón

Parece ser que Selena Gomez y Bella Hadid no solamente comparten el mismo gusto en hombres, sino que también lo hacen en la moda. A todo el mundo le ha pasado que alguna vez lleve la misma prenda de ropa que una amiga o una conocida y esto pasa con mucha frecuencia en el mundo de las celebridades quienes incluso se llegan a copiar los looks entre ellas. Sin embargo en esta ocasión resultó ser más que incomodo, pues resultó que las modelos de la prenda no se llevan muy bien por el momento.

Como ya es bien sabido, Selena está en una relación con el ex novio de Bella, Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd y esto no le cayó nada bien a la modelo quien no la ha pasado muy bien en los últimos meses, pero parece que estas dos chicas tienen muchas más cosas en común de las que se imaginaban.

Ahora, la “pieza de ropa de la discordia” son unos pantalones Miaou de color azul marino con rayas blancas verticales y una cadena en la cintura. Y a pesar de que a las dos les quedan excelente, se ha desatado una guerra en las redes sociales sobre quién luce mejor con ellos puestos, ¿tú qué opinas?

Bella fue la primera en usarlos, esto sucedió el trece de enero de este año durante la semana de la moda en Nueva York. La modelo salió a la calle con los pantalones combinados en un look más casual con una camiseta blanca, unas medias de red obscuras, zapatos de tacón y una chamarra de mezclilla clara. La menor de las hermanas Hadid complementó su look con una boina negra, llamando la atención de todos los paparazzis que la vieron salir con este interesante outfit.

Y ahora tocó el turno a Selena a quién recientemente se le vio salir en Los Ángeles con estos mismos pantalones. La cantante de Keep my hands to myself optó por hacerlos un look más clásico y serio, combinándolos con un suéter de cuello de tortuga color amarillo mostaza y zapatos de Robert Clergerie. Ella le dio el toque a su estilo con unos lentes amarillos (que por cierto, también se los hemos visto a Bella) y una bolsa grande de Coach.