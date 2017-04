Juntos, pero no revueltos: Kourtney Kardashian y Scott, de vacaciones en Hawái Los ex disfrutan de una escapada con sus tres hijos, donde demuestran que como papás son los mejores

Si como pareja no funcionaron, como papás la historia es completamente diferente. Después de luchar por más de 8 años por mantener a su familia unida, desde que Kourtney Kardashian decidió terminar con el papá de sus hijos, Scott Disick, no ha mirado hacia atrás, pero eso no significa que no pueda convivir con él, por el bien de sus hijos. Una vez más, la mayor de las Kardashian y El Lord hicieron sus maletas y en compañía de sus tres hijos, Mason, Penelope y Reign, disfrutan de unas divertidas vacaciones familiares en Hawái.

VER GALERÍA

Aunque al final de su historia de amor, Kourtney y Scott no pudieron lidiar con sus problemas, a la hora de pensar en sus hijos la cordialidad impera, de ahí que sean capaces de viajar todos en familia. Si bien como novio, Disick no estuvo ni cerca de la perfección, en su papel de papá hace su mayor esfuerzo y si hay algo que siempre le regresa los pies a la tierra son sus hijos y la compañía de Kourtney, quien se ha convertido en algo así como su mejor amiga.

Sonrientes y muy cariñosos con sus hijos, Kourtney y Scott fueron captados durante esta escapada con la que demuestran que son los ex más civilizados de toda la familia. Presumiendo cuerpazo, Kourtney se dejó ver en un diminuto bikini blanco con el que dejó claro que su entrenamiento vaya que está rindiendo frutos, pues lució espectacular.

VER GALERÍA

Si bien entre ellos no mostraron muestras de cariño, si fueron captados recostados en camastros muy cercanos, sonrientes y atentos a sus hijos, quienes se divertían en la alberca. Si bien Kourtney ha dicho públicamente que no tiene interés de regresar con el padre de sus hijos, es evidente que a él, ella no le es indiferente, pues fue captado observándola atentamente mientras se asoleaba y cuando cargaba a su hijo menor Reign.

VER GALERÍA

Mientras Scott ha reconocido que todavía se siente atraído por la mamá de sus hijos, ella parece que está lista para las citas y, así lo demostró antes de iniciar sus vacaciones. Sonriente, la socialité fue captada luego de una cena con el hijo del rapero P. Diddy, Quincy, 12 años menor que ella. Los nuevos amigos fueron fotografiados saliendo de un restaurante en el oeste de Hollywood y aunque en ningún momento se les vio en una actitud cariñosa, se dice que esa amistad se está convirtiendo en algo más, ¿será?