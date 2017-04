Meghan Markle se despide con nostalgia de su blog The Tig

Después de meses de especulación sobre la probable salida de Meghan Markle de la serie The Suits para enfocarse totalmente en su relación con el Príncipe Harry, parece que la actriz ha tenido que dejar otro de sus grandes amores. No fue el programa de televisión que la hizo famosa, sino su blog personal, el que sufrió por los estragos de la gran exposición que ha tenido ante los medios de comunicación después de que se diera a conocer su relación con el quinto en la línea de sucesión.

Misteriosamente, después de casi tres años de trabajar en el blog en el que compartía sus pensamientos, decidió despedirse con un mensaje y un collage de fotografías de los momentos más memorables. “Para todos mis amigos de Tig, después de casi tres hermosos años en esta aventura con ustedes, es mi momento de despedirme de The Tig. Lo que empezó como un proyecto apasionante (mi pequeño motor) creció como una increíble comunidad de inspiración, apoyo, diversión y frivolidad. Ustedes hicieron mis días más brillantes y llenaron esta experiencia de tanta alegría. Sigan buscando esos momentos Tig de descubrimiento, sigan riendo y tomando riesgos y sigan ‘siendo el cambio que quieren ver en el mundo’. Pero sobre todas las cosas, no se olviden de su valor, como les he dicho una y otra vez, tú mi dulce amigo eres suficiente. Gracias por todo”, escribió Meghan.

Si esto aparecía en el portal en el que ya no se puede acceder a sus antiguas publicaciones, en su cuenta de Instagram agradeció al equipo que la ayudó en este proyecto. En la cuenta de Instagram del sitio, -que tomó su nombre de su vino favorito Tignanello- se anuncia que a partir de ahora el sitio pasará a otra actriz que cambiará su nombre.

La desaparición del sitio llega solo dos días después de que se especulara que una de las cosas que publicó hacía referencia a su relación con el Príncipe Harry. Por supuesto, también se ha pensado que esto es una señal de que su relación con el Príncipe cobra tintes más formales. A pesar de esto, una persona cercana a la actriz aseguró a People que la decisión no tuvo nada que ver con su vida amorosa, sino que quiere entregarse completamente a su personaje en televisión y dar más tiempo a su trabajo humanitario.