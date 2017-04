Talina Fernández revela el significativo regalo que dará a su nieta María Levy

Orgullosa de ser abuela, Talina Fernández nunca se olvida de dar a sus nietas detalles únicos, menos en fechas tan especiales. Ahora, existe un motivo que hace feliz a la presentadora de televisión, y es la próxima reunión que tendrá con su nieta María, hija de la fallecida Mariana Levy, con quien celebrará su cumpleaños número 21. Para este encuentro, Fernández tiene todo listo y, de acuerdo con algunas declaraciones, se tratará de algo extraordinario.

Fiel a la tradición de consentir a su familia, Talina reveló cuál será el regalo con el que sorprenderá a la joven para ese día. “Le tengo que dar su regalo de 21 años… serán joyas de la familia que he guardado años y que pertenecieron a mi abuela”, dijo entusiasmada en una entrevista para el programa Ventaneando, sin dejar de compartir lo especial que es para ella dar este tipo de presentes a las chicas. “A todas mis nietas les voy a dar el mismo regalo a los 21 años. Ya se lo di a Constanza, ahora le toca a María, después será Eugenia y luego a Paula”.

A lo largo de su vida su relación ha sido cercana. La también hija del actor Ariel López Padilla, expresó hace tiempo lo mucho que quiere y admira a su abuela. “La verdad es la persona que más admiro en este mundo y aunque tenemos nuestras diferencias, porque es tres generaciones más grande que yo, la amo y la he logrado entender. Me tiene mucha paciencia y estamos haciendo un esfuerzo por mejorar nuestra relación. Es mi mejor amiga”, comentó la joven en una entrevista para el programa Suelta La Sopa.

Pero hay algo que llama mucho la atención en María, y es el gran parecido físico que guarda con su madre, Mariana Levy. “Antes no lo reconocía, decía no me parezco, pero ahorita lo he aceptado y ver que me parezco a ella me enorgullece muchísimo y es un halago”, agregó en esa charla que concedió a la emisión antes citada, de la cadena Telemundo.

Aunque María ha declarado que no le interesa incursionar en la música ni la actuación, ha señalado que tiene inquietud por el modelaje. En sus redes sociales ha dado muestra de su gran gusto por la moda y en varias ocasiones ha presumido algunas fotos en bikini. Otra de sus pasiones es viajar, por lo que en Instagram muestra fotos de sus espectaculares escapadas a paradisiacos destinos.

