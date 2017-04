Jacqueline Bracamontes habla por primera vez de cuando salió con William Levy hace algunos años

El tiempo pasó pero el recuerdo es imborrable. Hace varios años, antes de ser una mujer comprometida, Jacqueline Bracamontes vivió un romance con uno de los galanes más cotizados de la televisión, William Levy. Ella misma lo ha confirmado, previo al lanzamiento de su libro autobiográfico, en el que revelará más detalles de su vida privada. Ambos trabajaron juntos en la telenovela Sortilegio, una producción realizada en el año 2009.

La estrella de telenovelas, quien hoy está felizmente casada con Martín Fuentes y tiene tres hijas, no ha dudado en abrir su corazón, quizá más allá de lo que cualquiera podría imaginarse. En una entrevista televisiva que concedió al programa de Univision, Primer Impacto, recordó el momento en que Levy la llamó para decirle algo. “Dije… me va a pedir que sea su novia. Porque él me había dicho, ‘yo no estoy con mi mujer, estamos separados’ y por eso estábamos saliendo como viendo qué pasaba”, relató durante la charla.

Pero no todo marchó a la perfección, Jacky reconoce que su cercanía con Levy la hizo dudar por las circunstancias que en ese entonces prevalecían en la vida del actor. “Sabía que su situación era complicada, que tenía un hijo y yo no quería formar una familia con una persona que ya tenía hijos…”. Sin embargo, una cosa los mantenía unidos y ella lo recuerda con toda claridad. “Había mucha química, nos llevábamos muy bien, la pasamos muy bien juntos, nos divertíamos”.

Así transcurrió ese instante en la vida de Jacky, quien finalmente tuvo que tomar la decisión de apartarse, luego de que Levy le confesara que su ex mujer estaba embarazada de su segundo hijo. “Fue un shock porque no me esperaba que me dijera eso, porque él me había dicho que no estaban juntos, entonces dije, ¿cómo? ¿Por el Espíritu Santo?”, señaló la actriz.

Por ahora, Bracamontes se alista el lanzamiento de su libro titulado ‘La Pasarela de Mi Vida’, en donde hablará de otros aspectos como su pasada relación con el actor Valentino Lanús o los embarazos de sus hijas. Para ella, se trata de un proceso terapéutico el hecho de contar momentos clave de su vida a través de las páginas.

