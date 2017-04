En ¡HOLA!, Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares nos invitan a la boda más fascinante del año

Hemos sido cómplices de esta historia de amor desde el primer momento, por lo que ¡HOLA! no podía faltar en el día más importante de sus vidas. Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares se han dado el “sí, acepto”, con sus amigos, familiares y seres queridos como testigos, en una ceremonia por demás significativa. 112,000 rosas, 900 invitados, doce horas de fiesta y un millón de recuerdos inolvidables. En la edición de esta semana de ¡HOLA!, disponible en esta ocasión especial en miércoles, todos los detalles de la que será sin duda la boda del año.

Tal como lo presumía en nuestras páginas hace unas semanas durante su prueba de vestido, la hermosísima novia lució no uno sino cuatro diseños de Benito Santos. Su amigo y confidente creó algo perfecto para la novia más bella del universo. Al enlace no podían faltar sus grandes amigos, Alejandro Fernández, Jacqueline Bracamontes, Sebastián Rulli, Angelique Boyer y Sofía Castro fueron solo algunos de los invitados en este romántico enlace. No te pierdas todas las imágenes exclusivas en esta edición.

También esta semana, Paula Echevarría y David Bustamante. El inesperado final de su gran historia de amor. Jennifer Lopez y Alex Rodriguez, un amor que se consolida. Salma Hayek y Eugenio Derbez, ¡ha nacido una nueva pareja! (de ficción). Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam, escapada a Nueva York con el pequeño Raphaël. Y Amancio Ortega, el «Rey Midas» de la filantropía.

Además, George y Amal Clooney en la bucólica espera de sus mellizos, en Berkshire. Ana Isabel Garza Sada nos invita al mágico mundo donde guarda su más preciado «tesoro»: sus caballos miniatura. La Familia Real danesa al completo se reúne en la Confirmación del Príncipe Félix. Y Gwyneth Paltrow y Brad Falchuk, una pareja de cine en Los Cabos.