En ¡HOLA!, Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa en su viaje más emotivo: «Cada viaje con Mario es una luna de miel»

Desde que comenzaron su historia de amor, muchos han sido los escenarios de la relación entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, pero ninguno tan significativo para el Nobel de Literatura que la tierra que lo vio nacer. Por primera vez, los enamorados han visitado Perú en lo que en definitiva ha sido una visita especial. En la edición de esta semana de ¡HOLA!, disponible los sábados, no te pierdas todos los detalles de este viaje.

“Cada viaje con Mario es una luna de miel”, dice una enamorada Isabel. Pero si se habla de lunas de miel, no se podía omitir la pregunta obligada sobre una posible boda entre la feliz pareja. “No me resisto a la boda, solo me resisto a estropearlo”, responde muy sincera la novia, a quien no se le podría ver más feliz con esta relación. No te pierdas el posado y la entrevista completa en esta edición.

También esta semana, Ximena Navarrete, la mujer más feliz del mundo, a un paso del altar. Natalia Jiménez ("La quinta estación") nos presenta a su hija, Alessandra. Antonio Banderas se replantea la vida tras confesar que ha sufrido un ataque al corazón. Ivanka Trump y Karlie Kloss, dos corazones ocupados por dos Kushner.

Además, ¡con ustedes, las diez mujeres más ricas del planeta! Máxima de Holanda y Juliana Awada, dos «reinas» de la elegancia fieles a sí mismas. Georgina Rodríguez, la «primera dama» en el corazón de Cristiano Ronaldo. Y Mar Flores y Elías Sacal acaban con los rumores de crisis con un paseo por el Madrid histórico.