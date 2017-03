Sebastián Zurita, ¿será Luis Miguel en la serie de su vida?

No cualquier galán podría asumir el reto de dar vida a Luis Miguel en la pantalla chica, pero hay alguien que al parecer se ha colocado en la mira para interpretar al ídolo latino durante su etapa de juventud, Sebastián Zurita. Aunque todavía no hay nada seguro, las fanáticas podrían hacer su sueño realidad de ver a este joven actor en uno de los papeles más cotizados en este momento. Pero, ¿en realidad será él el elegido para emprender la aventura de caracterizar al afamado cantante?

En medio de tantas especulaciones, Zurita decidió hablar al respecto sobre esta nueva etapa que podría significar un paso importante en su carrera. “Todavía no hay nada confirmado. En la obra de teatro en la que participo ahorita, El Otro Lado de la Cama, empecé a cantar y de ahí se corrió el rumor de que no soy tan desafinado y entonces me invitaron a la serie, es un proceso interesante…”, declaró durante una entrevista que concedió al programa matutino Hoy.

Lo cierto es que entre Sebastián y ‘El Sol’ existen algunas similitudes. Ambos tienen un estilo que los define, son galanes y su talento sobre el escenario los ha llevado a conquistar el éxito. En este momento, el actor de telenovelas se concentra en sus actuales proyectos y se le nota muy entusiasmado, aunque la pregunta queda en el aire ¿cómo podría lucir en su papel de Luis Miguel?

Todo indica que este tipo de papeles le fascinan al también protagonista de la cinta 3 Idiotas. Apenas en noviembre de 2016 reveló su radical cambio de look para interpretar a ‘El Masio’, un galán con piel de 'rockstar' que forma parte de la película Masiosare, en donde será posible verlo como nunca antes. Así, queda claro que otra de sus pasiones es la transformación y como todo un profesional nunca deja de dar inolvidables sorpresas.

Este es uno de los mejores momentos para el hijo de Humberto Zurita y Christian Bach, quien ha emprendido varios proyectos contando con el apoyo de su familia. Hace unas semanas en una entrevista concedida a ¡HOLA!, habló de la relación con su familia, en donde prevalece un fuerte lazo de unión. “Aprovechamos cada momento que tenemos. Pasamos las Navidades juntos, son fechas que nunca trabajamos porque es la única temporada en la que podemos viajar…”.

