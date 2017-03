Kylie Jenner presume su nuevo 'juguetito' de más de 800 mil dólares La socialité se sumó a la exclusiva lista de conductores de un Lamborghini Aventador Roadster SV, en la que figura Cristiano Ronaldo y William Levy

Además de su afición por jugar con sus looks, Kylie Jenner tiene otra pasión que gracias a su éxito como empresaria cosmética ha podido costear: los autos de lujo. Ahora que la menor de las hijas de Kris Jenner goza de independencia económica, la joven de 19 años se da vuelo dándose sus gustitos. Mientras sus hermanas mayores gastan millones de dólares en casa y ropa de alta costura, Kylie tiene una fijación por los autos deportivos de lujo.

VER GALERÍA

Así cómo promueve sus nuevos productos de belleza, Kylie compartió ayer en su cuenta de Instagram su nueva adquisición, se trata de un espectacular Lamborghini Aventador Roadster SV, valuado en más de 800 mil dólares (más de 15 millones de pesos). La menor de las Jenner se suma a las exclusiva lista de dueños de este modelo de auto, entre los que destacan el futbolista Cristiano Ronaldo y el actor William Levy, quienes también manejan este lujoso modelo de auto.

La empresaria presumió su nuevo auto con una foto en la que demuestra que con su estilo tan chic no puede manejar otro auto que no sea ese. Para imprimirle su toque, Kylie eligió el color más peculiar de la agencia y llevó a casa este Lamborghini amarillo.

VER GALERÍA

Pero este Aventador no es el único “juguete” que Kylie guarda en su cochera. Tan grande como su clóset, el garaje de la socialité tiene varios metros cuadrados para albergar su costosa colección de autos de lujo. Entre sus “carritos” se encuentra un Rolls Royce Ghost, valuado en 5 millones de pesos, según ella uno de sus preferidos: “Es tan classy que me hace sentir como la jefa, Es el mejor automóvil que he manejado”, comentó en un video que compartió hace unos meses en sus redes sociales.

Su colección también cuenta con un Mercedes G63, el único auto que tiene en color negro, pero que personalizó con vestiduras de piel rojas. También cuenta con una Range Rover Autobiograhy, que tiene un costo de 2 millones de pesos, y que quiso darle su toque personal pintándolo de blanco.

VER GALERÍA

Entre sus autos más queridos está el Ferrari blanco que le regaló Tyga en su cumpleaños número 18. Luego de manejar esta marca, Kylie le tomó cariño y ha adquirido dos más de esta firma, uno gris y uno azul cobalto. En agosto del año pasado, el rapero lo volvió a hacer y sumó a la lujosa colección de Kylie un Mercedes Maybach, que le obsequió días antes del cumpleaños número 19 de la empresaria.