Carlos Loret de Mola y la máxima presea que recibió de manos del Rey Felipe VI

En la vida de Carlos Loret de Mola existe un fiel compromiso por su pasión, el periodismo. Tras varios años de trabajo, constante aprendizaje y la fortuna de ir atesorando experiencias, ha consolidado uno de los mayores reconocimientos en su vida como profesional. Esta vez recibió el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, considerado el máximo galardón del periodismo Iberoamericano. Fue el Rey de España, Felipe VI, quien se encargó de entregar al periodista este galardón, con el que ahora Loret graba un momento imprescindible en su carrera.

El premio fue otorgado al mexicano gracias a su reportaje titulado Éxodo, un documental transmitido por Televisa, en el que se aborda el tema de los desplazados de Siria e Irak por los grupos terroristas. A través de sus redes sociales, el también titular del espacio Despierta, compartió una reflexión ligada al oficio periodístico. “Una sociedad no puede pensar hacia el futuro si no defiende a quienes practican la libertad de expresión”, dijo el comunicador.

Dar este paso ha sido extraordinario, pero detrás de este logro hubo una gran inquietud que lo llevó a dar el gran paso. “Cuando cumplí 40 años le pedí a Televisa que me diera de regalo la posibilidad de dejar el aire, dejar los programas, no hacer ninguna transmisión en vivo y poderme ir a reportear una historia. Esa historia era la de los refugiados que huían de África y Asia para llegar a Europa, y me dijeron que sí, que me daban ese regalo y de ahí surge Éxodo.”, señaló Loret en exclusiva para Televisa.

Loret viajó a la ciudad de Madrid para reunirse con otros colegas y recibir este premio de manos del Rey, quien posó con todos los afortunados para una memorable sesión de fotos. La emoción y el agradecimiento, marcaron de principio a fin esta ceremonia, organizada por la agencia EFE. “Muchas gracias al jurado por pensar en nosotros, y a la agencia EFE por el enorme trabajo que con tanta consistencia realizan cada año para estos premios…”, señaló Loret.

En un clip dado a conocer por EFE, Loret destacada la importancia de haber emprendido este capítulo periodístico, con el que él y todo su equipo han logrado dar voz y rostro a una realidad que acontece. “Éxodo es un reportaje que habla de la crisis de migrantes por el terrorismo, la guerra y el hambre. En tiempos en que está devaluada la globalización, en tiempos en que los líderes solo quieren mirar para adentro y preocuparse sólo por sí mismos, yo interpreto este premio como un mensaje en favor de lo mejor de la globalización, que es la solidaridad entre los pueblos. Un problema que tiene años en África, que explota como nunca en Asia y que pone en crisis a Europa, se retrata con este reportaje hecho en América. Gracias, de corazón mexicano.”

