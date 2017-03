¿Qué opina Casper Smart sobre el nuevo amor de Jennifer Lopez?

Casper Smart insiste en que está contento de que su ex novia Jennifer Lopez, siga su camino de la mano de alguien mas. El joven de 29 años -que tiene 13 años menos que Lopez- afirma que entre ellos no queda más que una gran amistad, basada en el respeto y el cariño que mantienen el uno por el otro.

Cuando se hizo pública la relación de la cantante con Alex Rodriguez, Casper comentó al programa americano, Entertainment Tonight on Thursday, que se encontraba feliz por ella : “Sólo quiero lo mejor para ella y le deseo todo el amor del mundo, ¿sabes?” El ex primer bailarín de respaldo, se convirtió en la pareja oficial de López en 2011, y aunque se separaron brevemente en 2014, se reunieron poco después hasta el agosto pasado.

Smart recordó a Entertainment Tonight que viajar con la cantante de Jenny from the block, como parte de su equipo de bailarines, fue el último show en el que tuvo la oportunidad de participar . Dijo: "Fue agotador, pero muy agradable, poder viajar por todo el mundo en seis meses, especialmente con alguien con quien mantienes una relación, y con quien disfrutas pasar tiempo.”

Desde que su relación con Smart se vino abajo, han surgido varios rumores en los que se vincula a la cantante con diferentes candidatos. Primero se dijo que Jen podría haber mantenido una breve aventura con Drake, esto gracias a una fotografía que hicieron pública en redes sociales, donde aparecían los dos acurrucados en un sofá.

La especulación sobre su vida sentimenta cobró un segundo aire en la entrega de los Latin Grammy Awards del 2016, después de que la impactante Puerto Riqueña se reuniera en el escenario con su ex esposo, Marc Anthony, culminando el espectáculo con un inesperado beso. Esto aunado a la demanda de divorcio que la ahora ex mujer de Marc, Shannon De Lima, interpuso poco tiempo después del evento,a mediados de diciembre.

Sin embargo, Jennifer apareció en el programa The View el 3 de marzo y aseguró que no había ninguna intención de su parte en volver a mantener una relación del tipo romántica con Anthony. “Marc y yo estamos bien así, ¿sabes a lo que me refiero?" dijo ella durante la trasmisión. “Existe una razón por la que no estamos juntos, pero somos grandes amigos”.

Para el 8 de marzo, Page Six, citaba a una fuente que aseguraba que Lopez y Rodriguez llevaban viéndose desde hace un par de meses. Desde entonces, han sido vistos juntos en varias ocasiones; ya sea de vacaciones en las Bahamas, o cenando en los mejores restaurantes de Miami. Mientras tanto, Smart aparecerá en la próxima versión de televisión de Dirty Dancing, que se estrenará en ABC el 24 de mayo. En medio de un elenco que incluye a Sarah Hyland y Abigail Breslin, Smart interpretará el papel de Billy Kostecki, a quien Neal Jones interpretó en la película original de 1987.