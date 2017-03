Primero Kim y ahora Kendall, la delincuencia vuelve a atacar a las Kardashians Una vez más el clan mas famoso del mundo fue víctima de la inseguridad, esta vez fue la mayor de las hermanas Jenner a quien le fueron despojadas varias joyas

A cinco meses de que su hermana mayor Kim Kardashian fue víctima de un asalto a mano armada en París, la seguridad del clan vuelve a ser violentada. Cuando pensábamos que la paz había regresado a la familia, quien la semana pasada estrenó la temporada 13 de su reality Keeping up with the Kardashians, la inseguridad la vuelve a colocar en el ojo del huracán. Anoche, la modelo Kendall Jenner fue víctima de la delincuencia en su casa donde fueron robadas joyas por casi 200 mil dólares en joyas (más de 3 millones de pesos).

Una vez más, en menos de seis meses, las hermanas son atacadas por la inseguridad. De acuerdo con el sitio TMZ, la hermana mayor de Kylie Jenner reportó el robo de joyas el pasado miércoles, cuando volvió a su casa y se percató que en su habitación hacían falta varias piezas que en total tienen un valor estimado de 186 mil euros.

De acuerdo con la declaración de la modelo, el pasado miércoles realizó una fiesta en su residencia de Hollywood Hills con algunos amigos, Kendall tuvo que abandonar la reunión a la medianoche, confiando a los asistentes. Alrededor de la una de la mañana, Jenner regresó para darse cuenta que habían desaparecido de su habitación estas costosas piezas.

En cuanto notó el hurto, Kendall llamó al 911. Tras la llamada de emergencia la policía llegó a la residencia de la joven de 21 años donde comenzaron a realizar las primeras investigaciones con ayuda de peritos que determinaron que la entrada de la recamara de Kendall no había sido forzada. Hasta el momento, la policía no tiene sospechosos del robo y continúan con la investigación que estará apoyada por las cámaras de vigilancia de la casa, así podrán saber quién entró o salió durante la ausencia de Kendall.

Esta no es la primera ocasión que Kendall sufre una violación a su privacidad. En agosto pasado, un intruso burló la seguridad de su casa y entró para sorprenderla. Shavaughn McKenzie, de 25 años, entró a casa de la modelo la esperó y cuando la joven entró en su coche él la siguió y gritó “¿Puedo hablar contigo?, ¡Mira no estoy armado!”, según narró a la policía la hermana mayor de Kylie Jenner. En octubre pasado el intruso fue declarado inocente. Desde entonces Kendall reforzó el sistema de seguridad de su casa, sin pensar que en esta ocasión el perpetrador pudo haber sido alguien al que ella llama “amigo”.