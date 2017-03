¡Ay dolor! ¿A quién le canta el ‘Chicharito’ con tanto sentimiento? El futbolista aprovechó una noche bohemia en casa de Andrés Guardado, en Alemania, para escuchar sus canciones de banda preferidas, entre ellas, 'Tengo que colgar' de la MS, tema que tiene una letra muy interesante

“Yo creo que hasta aquí la vamos de dejar. Hubiera preferido decirlo en persona, es que supe algunas cosas que no me gustaron, para no entrar en detalles, sabes de que hablo, ¿por qué eres así?”, con esta primera estrofa comienza el éxito de la Banda MS, Tengo que colgar, canción que parece ser la preferida de Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien con mucho sentimiento la interpretó a todo pulmón durante una reciente reunión entre amigos, pero la pregunta aquí es la misma que le hicieron quienes lo grabaron, ¿a quién se la dedica?

Aparte de ser un gran jugador, no canta mal las románticas nuestro amigo Chicharito Hernandez!!😂😂@CH14_ pic.twitter.com/8v3ktDSTH4 — BANDA MS (@BANDA_MS) 14 de marzo de 2017

Después de ser el protagonista de varios titulares de notas espectáculos, luego de que ¡HOLA! México publicará su romántica escapada a París al lado de Camila Sodi, el futbolista ha decidido callar ante la situación. Si bien ni él, ni ella han confirmado o desmentido la relación, la incógnita de qué pasó tras su encuentro de amor continúa en el aire.

Mientras se decide a hablar, la prensa ha puesto la lupa sobre él, de ahí que esté bien checadito y que su "serenata" de adolorido ya le haya dado la vuelta al mundo. El pasado fin de semana, el delantero se convirtió en uno de los invitados más especiales en el asado que organizó Andrés Guardado en su casa, en Alemania, donde los mexicanos aprovecharon la ocasión para subirle a la música de banda y cantar como saben.

En redes circula un video, supuestamente compartido por la esposa de Andrés Guardado, Sandra de la Vega -quien aparece en el video haciéndole los coros al Chicharito- donde el futbolista demuestra que en la música muchas veces no importa tanto la afinación sino la interpretación. En el clip, compartido en el Twitter oficial de la banda MS, se escucha al tapatío cantar con especial ímpetu la estrofa que dice: “Yo no merezco ser segunda opción de nadie, de todo esto, aquí yo soy el responsable, por no preguntar antes de empezar”, se ve cantar al futbolista mientras con su dedo índice se señala.

Aunque no sabemos si esta canción tiene nombre y apellido, lo cierto es que desde que era niño, Chicharito tiene un especial gusto por la música de banda y, parece ser que gracias a sus letras, la Banda MS se ha convertido en su agrupación favorita. Después de que el video se viralizara, el futbolista utilizó sus redes sociales para agradecer a los integrantes de la banda por compartir el clip: “Como cantante soy buen futbolista jajaja. Muy fan de ustedes Banda MS ¡Saludos!”, escribió sin revelar si la canción tiene dedicatoria.

Por su parte, los integrantes de la banda enaltecieron el gusto del mexicano por su música: “Aparte de ser un gran jugador, no canta mal las románticas nuestro amigo Chicharito”, se lee en el Twitter oficial de la banda. Si bien el tema Tengo que colgar fue el que más llamó la atención, en esa noche bohemia de mexicanos en Alemania, el futbolista también cantó éxitos de La Arrolladora Banda el Limón como Si tu amor no vuelve, tema en el que la esposa de Guardado se escucha decir “¿para quién es eso?”, mientras Chicharito se ríe y dice “este no lo vayas a subir”, recomendándole que no compartíera en redes, algo que obviamente no sucedió y ya fue visto por miles de personas. Pero, ¿por qué Chicharito no quería que se publicara el clip, quién no debía verlo?