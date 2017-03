Con serenata y mariachi, Pepe Bastón sorprendió a Eva Longoria por su cumpleaños

No hay nada más lindo que recibir una inolvidable sorpresa de cumpleaños, y eso lo sabe muy bien Eva Longoria, quien celebró su llegada a los 42 años rodeada de mucho amor. Su inseparable esposo, Pepe Bastón, fue de los más emocionados en este día, y no tardó en idear un plan para que su amada la pasara de lo mejor. Ante las rotundas muestras de cariño, Eva no pudo contener los ánimos, pero al final dio una muestra a todos sus fanáticos de la gran felicidad que en este momento define cada día de su vida.

VER GALERÍA

Con la emoción a flor de piel, Eva dio todos los detalles de este especial momento a través de sus redes sociales, en donde sus fanáticos se sumaron al festejo enviándole varias dedicatorias y felicitaciones. Pero sin duda lo más especial fue la sorpresa de Pepe, quien sorprendió a la estrella con una serenata interpretada por mariachis, instante en el que ella rompió en llanto por el tierno detalle que tocó la fibra más sensible de quienes estuvieron presentes en esta celebración. “¡Mi esposo me acaba de sorprender. Estoy llorando!”, publicó la actriz en el clip que compartió en sus historias de Instagram.

Desde las primeras horas del día de su cumpleaños, Eva fue consentida por todos sus seres queridos. Para hacer más especial esta fecha, la protagonista de Desperate Housewives, se fue de paseo a Disneyland, ahí se le vio sonriente con su familia y hasta posó para una linda postal con Mickey Mouse. Al llegar a casa la fiesta no terminó, pues le celebraron con un pastel y hasta le cantaron el Happy Birthday. Durante este encuentro estuvo acompañada de sus sobrinos, quienes estuvieron en primera fila muy cariñosos con su famosa tía.

Eva Longoria atribuye su belleza a sus genes mexicanos

La sorpresa que se llevó Pepe Bastón al encontrarse con una fan de Eva Longoria

Por supuesto, no pudo dejar de compartir una tierna postal familiar para agradecer por el especial día en que recibió tanto amor. “¡Nada mejor que la familia en mi cumpleaños! Disneyland”, dijo la actriz en esa publicación, en el que todos aparecen sonrientes y ella muy linda con un sombrero y gafas oscuras. Es evidente que ella nunca pierde el estilo, y menos en el día de su cumpleaños.

VER GALERÍA