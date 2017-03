¡Lo perdió todo! La apuesta que le costó el look a Javier 'Chicharito' Hernández

No hay plazo que no se cumpla, y eso le quedó claro a Javier ‘El Chicharito’ Hernández. Una vez más su nombre vuelve a sonar por todos lados, pero ahora por el radical cambio de look con el que sorprendió a todos sus seguidores. Aunque está acostumbrado a vivir constantes triunfos, el futbolista dio una muestra rotunda de que también sabe asumir las derrotas. El delantero perdió una apuesta contra el comentarista deportivo Sergio Dipp, luego de augurar el triunfo de los Atlanta Falcons durante la pasada edición del Super Bowl, aunque la suerte no lo favoreció pues los grandes ganadores de ese encuentro fueron los New England Patriots.

Fue así como el mexicano tuvo que cumplir con su palabra y decir adiós a su cabellera para quedar completamente rapado. Por supuesto, tomó la situación de la mejor manera y varios de sus fans lo apoyaron. Sonriente, dio explicaciones sobre el acontecimiento a través de un video que subió a su cuenta de Instagram, en donde dirigió algunas palabras a Dipp. “¡Hermano! Aquí estoy como buen tapatío, con palabra, pagando… Tom Brady, el mejor de la historia y confiaba mucho en los Atlanta Falcons pero bueno, ni modo, así es esto y aquí estamos pagando… Muchas bendiciones”, dijo ‘El Chicharito’ en el clip de tan sólo unos segundos que ha acumulado más de 700 mil reproducciones.

Anterior a esta publicación, Dipp le envió un mensaje a través de sus redes, retándolo a que cumpliera su apuesta como lo habían acordado. Sin mencionar su nombre, pero mostrando sólo al fondo una imagen del él, fue directo con su petición. “El día del Super Bowl LI aposté que ganaba Nueva Inglaterra, estaba muy seguro de Tom Brady… pero alguien (‘Chicharito’) no estaba tan seguro y alguien me apostó. Ese alguien apostó conmigo que antes de la vuelta de los octavos de final de la Champions pagábamos la apuesta. Tú sabes quién eres…”, dijo entre risas el comentarista.

Una publicación compartida de Javier "Chicharito" Hernandez (@ch14_instagram) el 13 de Mar de 2017 a la(s) 4:26 PDT

Aunque siempre usa el cabello corto, esta es la primera vez que ‘El Chicharito’ se deja ver con un look más radical. Estos días apareció con gorra durante la llegada del Bayer Leverkusen a Madrid, optando por la comodidad pero sin perder el estilo, pues en ese momento también vistió un traje color gris con camisa blanca.

Hace unas semanas, el futbolista mexicano, se colocó en la mira de todos al revelarse su romance con la actriz Camila Sodi. Las páginas de la revista ¡HOLA! México, tuvieron la primicia del encuentro que la pareja tuvo por la Ciudad del Amor, París. Aunque ambos se han negado a hablar al respecto, las imágenes en donde aparecen muy cariñosos le han dado la vuelta al mundo.

