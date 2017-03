Kim Kardashian rompe su silencio y da detalles de su asalto en televisión Por primera ocasión, a casi medio año de lo sucedido, la socialité habla sobre aquella terrible noche en París

Después de cinco meses de silencio, luego de haber protagonizado el capítulo más terrorífico de su vida, al ser asaltada a punta de pistola en París, Kim Kardashian habla de ello. Con lágrimas en los ojos y con toda la atención de sus hermanas Khloé y Kourtney, la esposa de Kanye West reveló detalles de la traumática noche, del 3 de octubre, cuando fue despertada en la madrugada para ser despojarla de 10 millones de dólares en joyas.

Tal como lo hace la familia cuando desea revelar algo, Kim eligió el primer capítulo de la temporada número 13 de Keeping Up with the Kardashians para abrir su corazón y narrar cómo fue su asalto: “Me pidieron dinero y les dije que no tenía nada de efectivo. Así que me arrastraron hasta el pasillo de arriba. Fue ahí cuando vi que llevaban una pistola, la vi con mis propios ojos. No podía dejar de mirarla”, explicó Kim, quien no pudo evitar el llanto.

Kim aseguró que sintió mucho miedo, sobre todo porque tenía que tomar buenas decisiones, pues su vida estaba de por medio y cada movimiento en falso la ponía en peligro: “Tenía medio segundo para tomar la mejor decisión. ‘Si corro escaleras abajo me podrían disparar, pero si lo consigo y no me disparan, o el ascensor no llega a tiempo o las escaleras están cerradas’, no había manera de escapar", detalló.

Al final, Kim decidió seguir las instrucciones de los ladrones y se sometió y esperó aterrada a que todo terminará. Desde aquella dramática noche, la mamá de North y Saint West decidió iniciar un periodo alejada de los reflectores. En estos cinco meses la socialité reestructuró su vida, desde cambiar su equipo de seguridad hasta ser más discreta en redes sociales, donde lejos ha quedado la época que publicaba cuanto hacía.