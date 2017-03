Ariadne Díaz tuvo que pasar el fin de semana hospitalizada

Nada le impide a Ariadne Díaz ser una mujer feliz, ni siquiera su más reciente parada en el hospital por un problema de salud. La actriz pasó el fin de semana en recuperación, luego de que los médicos la retuvieran al detectar que algo no marchaba bien. De principio, acudió porque se sentía muy mal y de inmediato fue sometida a estudios, para descartar algún asunto de gravedad. Ella no dejó de compartir todos los pormenores de lo que acontecía, luego de que los fans manifestaron su preocupación.

La protagonista de La Doble Vida de Estela Carrillo tuvo que hacer un alto a sus actividades para una revisión médica. “Estoy muy bien, me sentía muy mal, y todavía me siento, pero al menos ya descartaron que sea apendicitis. Me dicen que es algo del estómago”. Con plena seguridad y con un semblante relajado, desde la cama del hospital, la actriz anunció que afortunadamente no se trataba de algo grave y que además estaba lista para volver a casa.

Durante el tiempo que permaneció internada, se mostró tranquila y con buen sentido del humor. Por supuesto, su gran amor, Marcus Ornellas, estuvo con ella en todo momento para brindarle su apoyo y cariño. El actor y modelo brasileño incluso bromeó, pues su famosa esposa no se despegó ni un momento del teléfono celular, ya que se mantuvo en contacto con todos sus seguidores.

El diagnóstico derivado de su malestar fue confirmado por la misma Ariadne, quien agradeció a todos los fans que no dejaron de enviarle mensajes alentadores y buenos deseos. Ya el sábado, desde su casa, compartió otro mensaje. “Muchísimas gracias por todos sus mensajes. Hoy estoy mucho mejor, ayer me sentía muy mal y por eso me fui al hospital. Resultó que era una gastroenteritis con una infección en la garganta y se me juntó todo”, comentó sonriente.

Pero el malestar que le provocó una parada en el hospital no impidió la realización de un festejo muy esperado. En medio de este episodio, y ya con las cosas bajo control, Ariadne y Marcus celebraron a su pequeño hijo Diego, quien ya cumplió 10 meses y es toda una estrella de las redes sociales gracias a que su mami no deja de presumir sus tiernas travesuras. “¡Feliz 10 meses amorcito de nuestras vidas, te queremos, te amamos y adoramos, gracias por hacernos tan felices a todas tus tías! @ariadne_diaz”, publicó la actriz.

