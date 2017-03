Gigi Hadid, la nueva fotógrafa de lujo de Zayn Malik, retrata a su amor

El amor que se tienen Gigi Hadid y Zayn Malik es tan fuerte que incluso ha trascendido hacia nuevos proyectos en el ámbito de la moda. Resulta que la modelo incursionó ahora como fotógrafa para la nueva campaña de Versace llamada Versus, y su modelo fue nada más y nada menos que su guapo novio.

Donatella quiso invitar a Zayn porque le gusta la pareja que hace con el ángel de Victoria’s Secret, “Cuando lo vi con Gigi y la manera en que la trata como todo un caballero, ya no ves eso casi nunca”. Hadid se puso detrás del lente y subió dos fotos de la sesión a su Instagram, en donde sale su novio acompañado también de la modelo Adwoa Aboah.

La historia que tienen Zayn y Gigi es muy especial y su relación va viento en popa, pues ambos están más enamorados que nunca. La pareja disfrutó de un tiempo juntos en la ciudad más romántica del mundo, París. La modelo se encontraba allí por trabajo, ya que se llevó a cabo la semana de la moda, y él aprovechó un tiempo libre en su agenda para pasar unos días con ella.

Los enamorados llevan un año y medio de relación y una fuente cercana a ellos comentó para E! News que “su amor no puede ser más fuerte, los dos están muy enamorados”. Gigi y Zayn fueron vistos llegando juntos al evento de CFDA/ Vogue Fashion Fund's Americans in Paris en donde pasaron una velada muy entretenida y durante la cual no se separaron ni un minuto. “Cuando están en la misma ciudad, no se alejan el uno del otro,” agrega la fuente.

Aun cuando existen fuertes rumores sobre un anillo de compromiso que ella usa en su dedo anular izquierdo, ambos aún están jóvenes para contraer matrimonio, ella tiene solo 21 años mientras que él está en los 24. Sin embargo, el ex integrante de One Direction siempre le dice que la ve a su lado en el futuro, por lo que hacen todo lo posible por construir una relación cada día más fuerte.

Hace poco Gigi estuvo en el show de Ellen DeGeneres y habló sobre la primera vez que sintió mariposas por Zayn y cómo fue que se conocieron. “Nos conocimos en un cumpleaños de un amigo en común, y después quedó de ir al desfile de Victoria’s Secret, sin embargo nunca llegó, así que dije que actuaría de forma indiferente.” Días después la pareja tuvo su primera cita y desde el primer momento la conexión fue inmediata, “estuvimos indiferentes los primeros 10 minutos, pero después yo le dije ‘realmente estás muy guapo’ (…) tenemos buena química, ambos tenemos el mismo sentido del humor y empezamos a compartirnos videos”, así que desde ahí se han vuelto inseparables.