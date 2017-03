Eugenia Debayle sobre su crisis de salud: 'Estuve tres minutos muerta' Durante un encuentro con mujeres, la editora abrió su corazón y aseguró que en mayo pasado tuvo un encuentro muy cercano con la muerte

“Arranco con decirles que estuve tres minutos muerta”, esta fue la poderosa frase con la que Eugenia Debayle comenzó una reveladora conferencia en la que abrió su corazón y habló de la crisis de salud que la llevó al hospital en mayo del año pasado. Desde este problema poco ha dicho la editora de este asunto, que se convirtió en el tema medular de este encuentro con mujeres que Eugenia aprovechó para compartir su lección de vida ante esta situación.

“Eso ha sido algo que me ha enseñado una de las primeras cosas, que es que la vida a veces no pide permiso. Claro que la vida una la dibuja, la planea, la diseña y uno va haciendo la vida. Pero la vida no pide permiso y eso me pasó a mí, de repente mi vida se me rompió me enfrenté a un paro cardiaco, después estuve en un coma inducido, estuve muerta por tres minutos, estuve en terapia intensiva, mi cuerpo estuvo luchando muchísimo porque tuve una situación en la que mis órganos no funcionaban, mi hígado, mis riñones, nada funcionaba, después estuve dos meses y medio en el hospital, fue ahí cuando me dí cuenta que la vida no se puede planear”, dijo la editora durante la conferencia organizada por Women's Weekend.

En esta conferencia, la hermana menor de Martha Debayle se abrió por completo con las asistentes a quienes detalló su días en el hospital y cómo fue que su actitud la sacó adelante de tan delicada situación. Hace un par de semanas, Eugenia concedió una entrevista exclusiva a Hola.com México donde habló del aprendizaje que tuvo con esta situación.

“Fue un renacimiento y me ha dejado de enseñanza no preocuparme y dar importancia realmente a las cosas que sí la tienen y empezar a tirar lo que ya no sirve y lo que no hace sentido. Estarse agobiando por las cosas que no tienen sentido, creo que es el mayor aprendizaje que he tenido. Y ha sido un renacer, un parteaguas en mi vida”, confesó a HOLA.com México.

Aunque en los últimos meses Eugenia ha ido contando poco a poco detalles de su crisis de salud, en esta conferencia fue la primera ocasión que reveló qué la llevó al hospital: un paro cardiaco. Ahora que ha recuperado la salud, la editora ve con filosofía esta situación y tan optimista como siempre enfrenta su presente:“Ha sido un proceso que yo lo he sentido largo. Ha sido cansado, ha sido duro, pero ahorita me siento bien. Me estoy rehabilitando todos los días, entonces creo que la actitud también tiene que ver mucho”.