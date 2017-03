La inesperada amistad entre Michelle Obama y George W. Bush

Las imágenes no mienten y a través de ellas se ha podido ver cómo George W. Bush tiene una gran debilidad por Michelle Obama. Como presidente saliente y primera dama entrante, era obvio que tendrían algunos encuentros de vez en vez, pero lo que nadie anticipaba es que Michelle lograría sacar el lado más amistoso del expresidente Bush. “Sorprendió a todos. Eso es lo que es raro de la sociedad actual, el que las personas de dos espectros políticos contrarios puedan caerse bien”, dijo con mucha simpatía Bush durante su aparición en el show de Ellen Degeneres.

Foto a foto se puede ver que no podrían llevarse mejor y que de hecho hay una cercanía que dejan ver sin poner mucha atención en sus diferencias políticas. “Como que le gusta mi sentido del humor. Y cualquier persona a la que le guste mi sentido del humor a mí me cae bien inmediatamente”, dijo en una entrevista para People. Y no cabe duda de que esto es cierto, en más de una ocasión cuando han sido captados juntos, regularmente durante importantes eventos públicos, ambos llevan grandes sonrisas producto de alguna de las ocurrencias del expresidente.

Cómo olvidar aquel momento en que Michelle abrazó al expresidente cariñosamente ante una enorme sonrisa de él durante la ceremonia de inauguración del Smithsonian National Museum of African American History and Culture. Sobre aquella ocasión en la que la imagen se volvió viral por la gran cercanía que dejaban ver, Bush dijo: “Cuando la vi, fue una genuina expresión de afecto”.

También capturada en imagen ha quedado la franca expresión de emoción que George W. Bush dejó ver en la ceremonia de toma de protesta de Trump ante la llegada de su gran amiga. Con expresiones que no se pueden actuar se ha comprobado que el cariño entre estos dos personajes es sincero. “Soy un poco incisivo y ella lo maneja bastante bien”, ha explicado Bush sobre Michelle.

Pero si la relación con la señora Obama es tan buena, qué tal son las cosas entre George W. Bush y su predecesor, Barack Obama. “Vamos a ponerlo así, él nunca me ha dado un abrazo como ese”, dijo con mucho humor el expresidente haciendo referencia al comentado abrazo del Smithsonian. Pero Bush no es el único afortunado en haber conquistado la amistad de Michelle Obama, al parecer el encanto de la Primera Dama es tal, que hasta el Príncipe Harry ha caído rendido a sus pies con un cariño verdadero.

