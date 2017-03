Rob Kardashian y su tierna carta a Dream: 'Nunca sentí un amor así' El hermano menor de Kim abrió su corazón y le dedicó un encantador texto a su hija, quien parece ha sido su mejor médicina para la depresión

Tal vez su historia de amor con Blac Chyna no terminó con un "y vivieron felices para siempre", pero sin duda esa relación se convirtió en la más importante de toda su vida por el hecho de haber sido el preámbulo para la llegada del ser más especial: su hija Dream. Como si la niña hubiera sido el mejor antidoto a sus problemas de estado de ánimo, Rob Kardashian abrió su corazón en Instagram y compartió una entrañable texto con el que expresó lo mucho que le cambió la vida ser padre.

Una publicación compartida de ROBERT KARDASHIAN (@robkardashian) el 1 de Mar de 2017 a la(s) 3:12 PST

Ayer, el hermano menor de Kim Kardashian enterneció a sus seguidores en esta red social con la foto más reciente de la nieta más joven de Kris Jenner. En la imagen aparece la bebé recostada en la cama del socialité luciendo un encantador conjunto rosa con estrellas doradas mientras mira atenta cómo su papá tomá una selfie.



"Literalmente no me canso de esta chica. Nunca sentí un amor o una felicidad así en mi vida, ella me hace tan feliz, estoy a punto de extrañarla mucho. Te amo, bebé Dream", escribió haciendo alusión a la separación que vive con la mamá de la niña, con quien no vive desde hace unos meses y con quien se asegura ya canceló sus planes de boda.

Ante la ternura de la imagen y, como pocas veces lo hace, su hermana menor, Kourtney se sumó a la ola de amor y escribió en un mensaje: "Eso es muy lindo Bobby". Y es que toda la familia Kardashian está encantada con el cambio que ha mostrado el menor de los hijos del fallecido Rob Kardashian ante el nacimiento de su hija, ya que en el pasado estuvo lidiando con problemas de depresión que lo llevaron a perderse de muchos acontecimientos importantes, como la boda de su famosa hermana Kim con Kanye West.

Aunque al terminar la relación con Blac Chyna parecía que se avecinaría toda una tormenta, la realidad resultó ser todo lo contrario. A pesar de no poder seguir con su relación, Rob y Chyna han podido ser muy civilizados como padres y sin ningún tipo de conflicto comparten la paternidad y Dream pasa mucho tiempo en casa de las Kardashian donde toda la familia se vuelca en cariños, no sólo por ser la más parecida de todos los nietos al abuelo Kardashian, sino por ser la más pequeña.