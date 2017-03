Dayanara Torres abre su corazón y revela detalles de su batalla legal con Marc Anthony

Esta vez, Dayanara Torres mira la vida con otros ojos. La ex reina de belleza retoma sus proyectos profesionales y continúa celebrando aquella resolución de un capítulo al que por varios años le dedicó tiempo: la lucha en la corte contra su ex esposo, Marc Anthony, por la justa manutención de sus hijos. Después de este episodio, la boricua se mantiene enfocada, optimista y dispuesta a seguir dando pasos firmes para sacar adelante a su familia. En medio de todos estos acontecimientos, su trabajo toma nuevos rumbos y asegura contar con todo el apoyo para seguir emprendiendo.

Con nuevos aires y plena seguridad, la también actriz abrió su corazón y reveló algunos detalles de esa batalla legal que entabló con Anthony, con quien procreó dos hijos que hoy ya son unos adolescentes: Cristian de 16 años y Ryan, de 13. “Eran días que tenía que enfrentar a mis hijos. Cuando entraba (a su casa regresando del juzgado), cada vez me preguntaban, ‘¿ganamos mami? Por favor, dime si ganamos’”, declaró Dayanara, por primera vez en exclusiva para la revista People En Español.

Esta resolución no sólo llenó de felicidad a la modelo y a su familia, en la citada publicación también asegura que todo resultó mejor de lo esperado. “Finalmente no se nos dio lo que queríamos, nos dieron más del doble de lo que estábamos pidiendo. Me siento feliz porque mis hijos no se merecen menos de eso”.

Durante esa charla, Torres tampoco dejó pasar la oportunidad para hablar de la ocasión en que Marc Anthony asistió acompañado de Cristian y Ryan a la pasada edición de los Latin GRAMMY, en un suceso que ella califica como incómodo para los chicos, quienes miraron en primera fila el show de su padre. “Qué pena que un momento de tanto prestigio perdiera calidad con todo lo que vino después”, opina Torres, refiriéndose al beso que el salsero se dio sobre el escenario con la cantante Jennifer Lopez. “Ya mis niños están mucho más grandes y no puedo tapar el cielo con las manos”, agregó.

Frente a todo este panorama, hay una sola cosa que la mantiene firme y la hace sentir muy orgullosa, su papel de madre. Ella declaró que si busca retomar las riendas de su vida en el terreno profesional, es por el apoyo que tiene de su familia. “Ya el trabajo está empezando y me siento feliz. Los niños también quieren que haga lo que estoy haciendo”. Actualmente radica en Los Ángeles, ciudad en donde se encuentra el juzgado que decidió todo lo relacionado con el asunto de la manutención en 2014. En aquel momento se exigía pagar al cantante una suma mensual por 26 mil 800 dólares (más de 545 mil pesos).