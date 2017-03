¡Duelo de estilo! Jennifer Lopez y Jennifer Aniston con el mismo vestido, ¿quién lo lleva mejor?

Además de compartir el mismo nombre, Jennifer Aniston y Jennifer Lopez también comparten los mismos gustos cuando de vestidos se trata. Las dos siempre se han caracterizado por lucir espectaculares con todo lo que se ponen, sus looks siempre son los más buscados y esta vez no fue la excepción, ¿quién crees que lo lleva mejor?

El vestido de la discordia es un sexy Versace brilloso en color negro con escote pronunciado en V y una sensual abertura en la pierna. Resulta que JLo usó esta pieza el pasado agosto en Nueva York durante un concierto que tuvo junto a su ex esposo Marc Anthony. Este look fue uno de los más aplaudidos de la cantante ya que resaltaba sus espectaculares curvas y la hacía lucir espectacular arriba del escenario.

Ahora, en la anterior entrega de los premios Oscar, la semana pasada, fue Jennifer Aniston quien acaparó todas las miradas durante la ceremonia y su look no pasó desapercibido. La ex protagonista de la serie de televisión Friends, fue la encargada de presentar el video In Memoriam con el que se homenajeó a las figuras de Hollywood que murieron el último año, y fue una de las mejores vestidas de la noche.

Sin embargo, la ex de Brad Pitt le puso su propio toque especial, añadiéndole joyas de Lorraine Schwartz entre las cuales incluyó unos aretes de corte esmeralda valuados en 9 millones de dólares (180 millones de pesos) y un increíble anillo de Golconda de 20 quilates que vale aproximadamente 1 millón 200 mil dólares (24 millones de pesos). Las dos celebridades se veían guapísimas en sus respectivas noches, y como dicen, la imitación es la forma más sincera de halagar a alguien.

