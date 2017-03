Saint West aprende a sacarse selfies de la mejor, Kim Kardashian

Kim Kardashian es la reina cuando de tomarse selfies se trata, la estrella de Keeping up with the Kardashians es conocida por la cantidad de fotos que sube a sus redes sociales, de las cuales la mayoría son de ella. Incluso la socialité confesó en la página de su hermana, Kendall Jenner, que durante sus últimas vacaciones en México, se tomó más de 6,000 autorretratos, quedándose con muy poco tiempo para disfrutar de todo lo demás.

VER GALERÍA

Ahora parece que su hijo Saint West está listo para aprender el arte de tomarse fotografías pues hace unos días, la esposa del rapero Kanye West subió una serie de fotos a su Instagram en donde parece ser que le está enseñando al pequeño de 3 años la técnica correcta. El bebé se ve muy entretenido sentado en su silla alta, ¿será que estaba esperando que le dieran de comer en medio del photoshoot?

Pocos minutos después de haber subido las imágenes, estas ya tenían más de 600 mil likes y muchísimos comentarios, ya que los fans de la estrella aman ver a sus hijos en las redes. Ella por su parte desde que tiene a Saint y a North, disfruta mucho más su tiempo en su casa pues dice que ellos le dan siempre mucha felicidad.

VER GALERÍA

Así ha celebrado el clan Kardashian el cumpleaños del pequeño Saint West en medio de la tormenta

Princesas por un día: Kim Kardashian y su hija, North, se transformaron en la princesa Jazmín

A pesar de que Kim empezó a usar su cuenta de Instagram en julio del 2016, es decir hace menos de 8 meses, cuenta con más de 93 millones de seguidores. Cada una de sus famosas selfies llega a tener más de 1 millón de likes, así que no es de sorprenderse que le haya confesado a Ad Week lo que opinaba sobre las críticas a sus imágenes: "Hay mucha gente que piensa que tomarme selfies es totalmente ridículo. Para mí, lo que es divertido es que amo tomarme fotos y después subirlas a mis redes sociales para crear recuerdos”.