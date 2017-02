Sylvia Pasquel emocionada por el debut de Michelle y Stephanie Salas sobre las pasarelas

Ser parte de la dinastía Pinal no es cualquier cosa, y eso lo sabe mejor que nadie Sylvia Pasquel. La actriz destacó con mucho orgullo los actuales logros de su nieta, Michelle Salas, quien tuvo la oportunidad de desfilar en la pasarela de Dolce & Gabbana junto a su madre, Stephanie Salas. Este fue uno de los acontecimientos más importantes en la vida profesional de la joven hija de Luis Miguel, que sigue dando pasos firmes en el terreno de la moda.

Sin más preámbulos, Pasquel habló de este gran acontecimiento, con el que su familia sigue cosechando triunfos en el extranjero. Entre otras cosas, contó sobre la disciplina que actualmente tiene Stephanie, quien a sus 47 años es el mejor ejemplo para su hija y sigue luciendo bellísima. “Se cuida mucho, afortunadamente me aprendió eso. Yo siempre desde joven me iba a correr, no comía carne y qué bueno que todo eso le sirvió para comunicarlo a su hija (Michelle).”, señaló en una entrevista que concedió al programa radiofónico Todo para la Mujer.

Por supuesto, la actriz también destacó el buen gusto que Michelle tiene por la comida. “Parece que tiene un agujero en el pie… pero estuvo mucho tiempo en el gimnasio para poder llegar a Dolce & Gabbana”. Pasquel señaló que gracias a todo ese sacrificio, la joven se dio el lujo de romper la dieta mientras estuvo con su mamá por Europa disfrutando de este momento.

Pero el actual romance de Michelle tampoco pudo pasar por alto. Pasquel se tomó un par de minutos para hablar del actual novio de su nieta. “Está guapetón, mientras le guste a ella ya lo demás sale sobrando. Es un buen muchacho, la verdad”. Aunque ha tratado de ser reservada en el amor, Michelle ha compartido algunas imágenes junto a su galán, Danilo Díaz, en más de un par de ocasiones. En algún momento, Stephanie Salas también opinó al respecto y dio detalles de la postura que asume frente a esta relación. “Soy más como una tía, la verdad sí. Soy linda y la verdad muy protectora, amorosa, siempre he creído en la familia, así que siempre estoy cerca”, comentó hace unos meses la actriz para la agencia JDS.

