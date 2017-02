‘¡Qué guapa!’, Billy Rovzar a Claudia Álvarez por su nuevo cambio de look

Nunca es tarde para renovarse, y eso lo sabe muy bien Claudia Álvarez, quien decidió realizarse un cambio de look para lucir una nueva imagen y así sorprender a todos sus fanáticos. La actriz dio detalles de este instante, en el que se dejó ver muy feliz durante todo el proceso. Por supuesto, Billy Rovzar brincó de la emoción al ver el nuevo rostro Claudia, que en este momento también se prepara para asumir nuevos retos profesionales, podría ser que por esa razón tuvo que someterse a una ligera transformación.

Fue a través de Instagram en donde Álvarez mostró un poco de lo que ocurrió durante su sesión de belleza, desde las instalaciones de Televisa. En las imágenes se le observa sentada frente al espejo, tomándose una selfie y saludando a todos sus seguidores. Para dejar claro lo que ocurría en ese momento, no se olvidó de colocar un mensaje de “cambio de imagen”, con el despertó las expectativas de sus fans. Ella decidió hacerse un arreglo en el cabello y para su nuevo personaje en la televisión.

Y aunque Claudia no ha mostrado más de este cambio de look, su esposo Billy Rovzar no aguantó las ganas para sorprender también a sus seguidores. El empresario y productor grabó una historia de Instagram en donde muestra lo sorprendido que quedó tras ver la nueva imagen de su esposa. Mientras eso ocurre, ella posa presumiendo su nueva cabellera y él le lanza un halago que se puede leer en la imagen. “¡Qué guapa!”. Esas palabras provocaron que la actriz regalara a su esposo una sutil sonrisa, al mismo tiempo que alborotaba su cabello para mostrar el resultado final.

Ambos siguen disfrutando de su relación. Apenas en noviembre de 2016 tuvieron una de las bodas más espectaculares a la orilla del mar en Punta de Mita, en la Riviera Nayarit. Durante la celebración hubo 400 invitados, quienes fueron testigos del gran amor que finalmente unió a la pareja en matrimonio. La química entre ellos es inigualable y ambos comparten una gran pasión, los viajes. Es común que los dos compartan sus diversas aventuras por el mundo, como cuando mostraron imágenes de su paso por Japón, Nueva Zelanda y Australia.

