Michelle Salas debuta en la pasarela de Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana apostó nuevamente por subir a la pasarela a influencers y bloggers, lo cual ha hecho que esté en la mira de todos los medios al revolucionar el mundo de la moda y llevarlo hacia los más jóvenes, y el desfile que hicieron durante el Fashion Show de Milán, no fue la excepción. Esta vez tres mexicanos estuvieron presentes, encabezados por Michelle Salas.

Esta vez los temas de la pasarela fueron el renacimiento y la familia, por lo que millenials de todo el mundo aparecieron sobre la tarima y muchos lo hicieron acompañados de un familiar, ya fuera un hijo, un hermano o alguno de sus padres. Los divertidos diseños estuvieron llenos de color y estampados, entre los cuales reinaron el animal print y las flores, haciendo de este runway todo un espectáculo.

El mes pasado, el youtuber Juan Pablo Zurita hizo su debut con los diseñadores italianos y parece ser que se llevó tan bien con ellos que lo volvieron a invitar. Esta vez Juanpa llevó un saco estampado con leopardo, un pantalón legro y los clásicos tenis de D&G que traían escritas las palabras “King” y “love”. Sin embargo esta vez no fue el único mexicano que se subió al runway.

Siguiendo los pasos de su amigo, ahora Michelle Salas también fue invitada. La hija de Luis Miguel anunció en su cuenta de Instagram que iba a estar presente en este increíble evento, viviendo “la dolce vita”, sin embargo pocos sabían que lo iba a hacer sobre la pasarela. Ella misma lo confirmó con otra foto en la que sale con Doménico y Steffano y en la cual escribió: “No recordamos los días sino los momentos. Feliz de caminar en el desfile de Dolce & Gabbana. Momentos inolvidables”.

La mexicana compartió a sus fans varios momentos en el backstage del desfile, en donde aun cuando empezaron muy temprano, mostraba la emoción que sentía al estar ahí. Después de tomarse tres cafés, llegó su turno para que la peinaran y arreglaran. Luciendo un maquillaje muy sutil y unos labios rojos radiantes, la nueva integrante de Hola4u salió a escena.

Sin embargo las sorpresas no terminaron ahí. Ya que cuando por fin llegó el turno de la blogger para salir, no lo hizo sola. ¡Su madre, Stephanie Salas caminó junto a ella! Ambas llevaban unos vestidos hasta debajo de las rodillas en colores oscuros con botines a juego, Mich portaba también una gabardina con estampado en animal print y transparencias, además de una cruz plateada y los labios rojos mientras que Stephanie llevaba una bolsa cuadrada para complementar su look. Una experiencia increíble para madre e hija desfilar por una de las pasarelas más importantes de la industria de la moda.