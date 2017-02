¡Abran paso a Lucía Villalón y a su espectacular 'vestido de la revancha'! La periodista dejó claro que ante la desilusión no hay nada que un espectacular diseño no pueda curar

No hay mejor remedio para un corazón roto que lucir espectacular. Siguiendo al pie de la letra la “regla” no escrita que, sin querer, implementó la Princesa Diana al utilizar la moda como instrumento de “venganza” -¿recuerdan aquel icónico vestido negro que usó en 1994 luego de que el Príncipe Carlos confesara su indiscreción con Camila Parker?-, Lucía Villalón demostró anoche que no hay mejor “medicina” para la desilusión que un lindo diseño.

VER GALERÍA

Luego de unos días alejada del ojo público, desde donde se enteró del nuevo y sorpresivo romance de su ex prometido Javier Chicharito Hernández con Camila Sodi, la periodista española ha retomado su agenda social y más guapa que nunca hizo frente a la prensa. Anoche, Lucía se convirtió en el centro de todas las miradas durante la presentación de la nueva colección de Jorge Vázquez en la Fashion Week de Madrid.

Demostrando que pese a todo, ella no pierde su espectacular sonrisa, la española utilizó este gesto como su mejor “accesorio”. Para la ocasión la joven de 28 años puso su look en manos de la estilista Cristina Reyes quien la hizo ver elegantísima en un vestido de Jorge Vázquez de una sola manga color nude con una tira en tono vino y joyas de la casa Aguayo.

VER GALERÍA

Sin dejar nada a la improvisación, Lucía se mostró muy amable con la prensa a la hora de caminar sobre la red carpet, donde desfiló al lado de su hermana María Villalón, demostrando que ante la tempestad ella no suelta la mano de su familia.

La Fashion Week de Madrid se ha convertido en el evento elegido por Lucía para reaparecer renovada, no sólo por su nueva situación sentimental, sino por lo estilosa que se ha dejado ver. Desde su primera aparición en este importante evento de moda, la española mostró su estilo en un Jumpsuit con blusa tricolor y pantalón blanco, que llevó con un peinado recogido que dejó al descubierto su perfilado rostro.

VER GALERÍA

-¿En quién se apoya Lucía Villalón tras su ruptura de 'Chicharito'?

-Lucía Villalón, de las lágrimas a la sonrisa tras su ruptura con 'Chicharito'

-Sin rastro del Chicharito en el Instagram de Lucía Villalón

Lista para terminar de sanar su corazón, la española concedió la entrevista más sincera a ¡HOLA! España, reportaje que estará disponible este miércoles en aquel país y este sábado en la versión de México. Como nunca, la periodista eligió nuestras páginas para revelar todos los detalles de su ruptura.