¡Tan guapa como su mamá! Jaydy Michel presume lo mucho que ha crecido su hija Manuela La exmodelo compartió en Instagram la primera imagen de sus hijos juntos. En la foto, la tapatía dejó ver lo mucho que ha crecido su hija mayor quien ya tiene 15 años

No, no es Jaydy Michel, aunque es casi idéntica. Aunque no suele compartir fotos de su hija mayor, Manuela, la esposa de Rafa Márquez hizo una excepción y sorprendió a sus seguidores en Instagram con la primera imagen de sus dos hijos. En la imagen aparece la joven de 15 años sosteniendo a su hermanito Leonardo mientras ambos se funden de una carcajada.

Tal como confesó Jaydy Michel a ¡HOLA! México, Manuela está fascinada con su papel de hermana mayor y disfruta al máximo hacerse cargo de los cuidados del bebé, quien a simple vista deja ver que su lugar favorito son los brazos de su hermana.

Desde que Manuela supo que su mamá le daría un hermanito ella vivió al máximo el proceso, incluso quiso estar en el quirófano durante el nacimiento de Leonardo, una idea que no resultó muy buena, según nos contó Jaydy Michel: “Fue ya en el último momento cuando la llamé para hacerle una foto conmigo y el bebé. Me dijo ‘me siento mareada’. El neonatólogo fue quien la trató. ¡Se desmayó en el lugar correcto, donde había mucha gente para atenderla! Lo recordamos como una anécdota muy curiosa”, nos contó Jaydy durante la presentación de su hijo a nuestros lectores.

Aunque la foto está de perfil, este ángulo hace ver a la adolescente idéntica a su mamá. Aunque pocas veces comparte fotos de ella, de hecho la última que publicó de su hija fue en julio pasado, justo el día en que la joven celebró sus 15 años. En aquella ocasión, Jaydy no quiso compartir una foto reciente de su hija y, su lugar, puso una de cuando Manuela era una niña. “Han pasado ya 15 años desde que mi vida cambió. Llegaste al mundo y mi corazón tomó una dimensión que jamás pensé podría tener. El amor en estado puro existe y tú me enseñaste a sentirlo sin ni siquiera tener que hacer nada”, escribió la exmodelo.

La última ocasión que habíamos visto imágenes de lo mucho que ha crecido Manuela fue en febrero de 2016, cuando Jaydy compartió una foto de la adolescente haciéndole los coros a su papá, Alejandro Sanz, durante un concierto del español en Guadalajara.