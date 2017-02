Marco Antonio Regil anunció el triste fallecimiento de su mamá

Tras permanecer delicada de salud por varias semanas, la mamá de Marco Antonio Regil falleció la madrugada del 15 febrero, así lo confirmó el presentador de televisión a través de las redes sociales. Apenas hace unos días, Regil grabó un conmovedor video, en donde daba detalles de la salud de su mamá, la señora Irma Sánchez Mayans. “A las 12:20 am de hoy, 15 de febrero, mamá dejó de respirar y descansó en paz". El anuncio fue acompañado de una imagen de ella, sonriente y de hace unos ayeres. La instantánea ha recibido miles de likes y varios mensajes de apoyo al presentador.

Durante estas últimas dos semanas, Regil permaneció al cuidado de su madre. Resignado, en días pasados dio detalles de la agonía que vivía su progenitora, quien desde principios de febrero ya no comía ni recibía alimentos. “Yo no sabía que el cuerpo podía aguantar todo ese tiempo sin líquidos y sin comida… está en camita (su mamá) con morfina para que no le duela nada…”, señaló en aquél momento en que decidió abrir su corazón a todos sus seguidores, para compartir la triste noticia conmovido y con lágrimas en los ojos.

El conductor y su familia se prepararon para este momento, pues aseguró que los médicos ya habían analizado la situación de su mami y el daño de salud era irreversible. Marco contó que su madre padecía Alzheimer en estado avanzado, y además dijo que la enfermedad fue consumiendo su salud. Sin duda, fueron las dos semanas más difíciles para Regil, quien vivió de cerca la partida de su mamá. "He llegado a un nivel de aceptación muy fuerte... el momento en que ella deje de respirar me va a doler y las olas de sentimiento regesarán, pero dos semanas después de que recibí la noticia estoy en un lugar de paz y aceptación mucho más grande. En mi corazón estoy feliz por ella, porque va a terminar ese ciclo y estará con Dios, que fue su sueño de toda la vida...".

Como despedida, Regil habló de lo mucho que su madre lo apoyó años atrás. A ella le agradece el hecho de haber podido alcanzar su sueños de ser figura de la televisión. Durante el clip que compartió con sus fanáticos en Facebook, contó cómo se esforzó para alcanzar sus metas y cumplir su sueño de sacar a su mamá de trabajar para comprarle una casa. Estas últimas semanas el conductor compartió diversas imágenes junto a su mami en varios momentos de su vida, incluso estos días compartió un clip en las redes en donde aparece junto a ella, en cama, y no olvidó dar todos sus agradecimientos a la gente que lo ha apoyado. "Con mamá... ¡Agradeciéndoles a todos su amor y comentarios! ¡A quienes han pasado o están pasando por algo similar, les mando bendiciones de luz y amor para sus corazones!".

