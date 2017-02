Kim Kardashian abrió las puertas de su espectacular closet

De una forma muy especial, Kim Kardashian llevó a sus fanáticos por un viaje al pasado. Con la nostalgia a flor de piel, la socialité abrió las puertas de su espectacular closet, para mostrar algunos tesoros con los que ha hecho las apariciones más inolvidables durante todos estos años. La protagonista de Keeping Up With The Kardashians, mostró vestidos de diseño exclusivo, zapatos y otras prendas con las que ha logrado ser el centro de atención en los eventos más importantes.

A través de su cuenta de Snapchat, Kim compartió esos instantes durante la limpieza de su armario, mientras daba detalles de esos vestidos con los que logró lucir su exuberante figura hace unos ayeres. “Simplemente todas las cosas que me he puesto… ¿Recuerdan este? Lo usé en el concierto de Prince. Miren este otro vestido, lo usé en la portada de Vogue, es de Lanvin. Este es mi vestido de la gala Met… un vestido de los Grammy, la fiesta del Oscar…”, de esta forma, la socialité habló de cada una de las prendas.

Por si fuera poco, mostró que es una mujer obsesionada con el orden, pues en cada uno de los vestidos había referencia de la fecha y el evento en que habían sido usados. “Todo está etiquetado… Éste lo usé una vez en París, Vegas en mi cumpleaños, Art Basel, Jay Leno…”, dijo muy orgullosa mientras se adentraba en este curioso recorrido. También mostró ropa que aún no estrena e hizo referencia al capítulo de Keeping Up With the Kardashians en el que su marido Kanye West entra en su closet para deshacerse de varias prendas que, a su consideración, no eran de buen gusto.

Pero la historia no termina ahí, porque además, Kim mostró la impresionante colección de zapatos que tiene en casa. Tacones multicolor, con estoperoles, impresionantes plataformas y algunas extravagancias, forman parte de las memorias con las que la estrella de la televisión ha desfilado en los eventos más prestigiados. Por supuesto, aunque Kanye limpió todo el lugar, ella mostró los zapatos que logró rescatar y que guarda en un lugar secreto para que en un futuro su pequeña hija, North West, los pueda usar orgullosa del legado fashionista de su famosa mamá. “Lo más divertido de todo, es que conservé varias cosas… todos son recuerdos. Incluso cuando Kanye pensó que había terminado con todo mi guardarropa, guardé en secreto varias cosas para que mi hija las use algún día”.

Si por algo se ha distinguido la también empresaria es por la cantidad tan variada de atuendos con los que sorprene cada vez que hace alguna aparición pública. Del mismo modo, Kanye tampoco queda atrás, sobre todo porque es adicto a la moda y le fascina utilizar prendas que vayan con las tendencias del momento. Al parecer, los dos compiten por tener impresionantes armarios en los que seguramente guardan todo tipo de debilidades fashionistas.

