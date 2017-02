Luis Miguel y Alejandro Basteri en una noche de chicos en Beverly Hills

Si alguien ha logrado mantenerse eternamente fiel a un siempre discreto Luis Miguel, ese ha sido su hermano, Alejandro Basteri. El hermano menor de El Sol se ha mantenido fiel al cantante y de vez en vez tienen un encuentro, como se ha dado en estos días cuando fueron capturados a su salida del restaurante Wolfgang’s Steakhouse. Enfundados en elegantes trajes negros, los favoritos del intérprete de La Incondicional, los dos fueron vistos mientras caminaban hacia su automóvil.

El Sol demostró una vez más que él mantiene el mismo estilo sobre y debajo del escenario, llevando su combinación más popular de traje negro, impecable camisa blanca y una corbata en juego de estos dos tonos. Mientras tanto, su hermano menor iba en un total black look sin corbata con los primeros botones de la camisa abiertos. Estas imágenes aparecen justo después de que hace unos meses haya sorprendido lo mucho que con los años estos dos hermanos se han parecido cada vez más.

Aunque se sabe que son especialmente cercanos, no es común lograr capturarlos juntos, por lo que estas imágenes de las afueras de la sucursal de Beverly Hills del famoso restaurante han sorprendido especialmente a sus seguidores. Siempre protector de la privacidad de su hermano, Alejandro se limitó a compartir de esta visita una fotografía en su cuenta de Instagram, en la que aparece en un avión privado, de vuelta a casa. “No sabré hacerlo, no ha producido jamás buen resultado. Probaré a hacerlo, ha obrado casi siempre maravillas. Lo haré, ha conseguido milagros. Siempre positivos hermanos. Trata de amar al prójimo. Ya me dirás el resultado”, escribía Alejandro, quien suele publicar interesantes frases en esta red.

Estas imágenes surgen justo después de una aparición que El Sol tuvo con su amigo de la infancia, Miguel Alemán, en otro restaurante de esta ciudad. En esa ocasión sorprendió gratamente verlo como muy pocas veces, sonriente y cálido con la gente, abrazando a sus fans que lo abordaron cuando se disponía a manejar su propio automóvil.

Como buen hermano, Alejandro ha sido una constante eterna en su agitada vida. Y el mediano de los Basteri no solo es cercano al cantante, sino también a su sobrina Michelle Salas, con quien ha sido visto en más de una ocasión durante las visitas de la fashionista a México. Al parecer, entre ellos hay una fenomenal relación de la que la lente ha podido ser testigo.

