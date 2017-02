Falleció Tara Palmer-Tomkinson, ahijada del Príncipe Carlos, a los 45 años La 'socialité' ha sido encontrada muerta en su casa de Londres

La sociedad británica está de luto ante el fallecimiento de Tara Palmer-Tomkinson, socialité y ahijada del Príncipe Carlos, que ha sido encontrada sin vida en su casa de Londres a los 45 años. Apenas el año pasado, la también modelo reveló que tenía un tumor cerebral contra el que recibió tratamiento durante meses. La policía confirmó a HELLO! que Tara fue encontrada en su residencia a las 13.40 horas. Fue a través de un servicio de ambulancias que se alertó a los cuerpos de seguridad del hallazgo del cadáver. Por el momento, el fallecimiento de Palmer-Tomkinson, es considerado por la Policía Metropolitana (Met) como una muerte "inexplicada" aunque un portavoz policial aclaró que "la muerte no está siendo tratada como sospechosa".

Según reveló la propia Tara, comenzó su tratamiento desde enero del 2016 contra el tumor que le fue detectado en la glándula pituitaria. El diagnóstico llegó después de fuertes malestares el verano anterior, cuando fue sometida a diversas pruebas para poder detectar la causa. "Estaba terriblemente asustada", confesaba la socialité al Daily Mail hace algunos meses sobre la llegada de su diagnóstico, el cual admitió no haber entendido de primer momento. El dictámen fue tan duro que llegó a "pensar que iba a morir" y que solo tendría algunas semanas más de vida.

Tara tvuo una relación muy cercana con la Familia Real Británica. De origen aristocrático, su padrino fue el Príncipe Carlos, con quien se mantuvo en contacto hasta su edad adulta. Al darse a conocer estas tristes noticias, el primero en la línea de sucesión y la Duquesa de Cornwall expresaron su "profunda tristeza" y mostraron sus condolencias a los familiares. Por un tiempo, Tara trabajó como columnista dominical de The Sunday Times y fue protagonista en algunos programas de televisión. Su rostro siempre fue uno de los más habituales en la escena social de Londres, sobre todo en los años 90s. Aunque recientemente confirmó que se había alejado totalemnte de ese estilo de vida. "He tenido la enorme suerte de ir a los BAFTAs, eventos como los Oscars y muchos otros a lo largo de muchos años. Recuerdo y aprecio cada uno de ellos", decía en declaraciones a HELLO!.